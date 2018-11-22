Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018

1 сезон серіалу Дві матері завершився! Остання 24 серія української картини вийшла 22 листопада на каналі "1+1". Дивіться, що сталося у фіналі та чим здивували автори насамкінець!

Серіал Дві матері 2018 підкорив українців. І це недивно, адже головні ролі в ньому виконали популярні українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету фінальної серії читайте під відео!

22 листопада нам показали останній – двадцять третій епізод першого сезону, який вразив драматичним фіналом. Подивіться самі!

Серіал Дві матері остання 24 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 22-11-2018:

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СЮЖЕТ: Що сталося у 24 серії?

Маруся знайшлася і Стас хоче оформити опікунство над нею. Для цього йому потрібна довідка про стабільну роботу та доходи. Зоя допомогла йому, та тепер він знову перед нею у боргу. Марта спостерігає за сином здалеку і має план, як налагодити своє життя та повернути собі сина. Лідія ж хоче аби Оля припинила стосунки із Костею. Зоя обіцяє розібратися в цьому, вона приходить до дядька і наказує обірвати стосунки з Олею. Та мати виганяє Зою і та не домагається свого.

Тим часом Марту звільнили з роботи, там у неї вкрали обручку. Борисов прийшов до Андрія з вибаченнями, що не розповів перед весіллям про біду у житті Марти. Зоя ж зустріла давнього знайомого Сашка, з яким у неї є спільна дитина. Вона запроторила його до в'язниці на 12 років і тепер він хоче побачити їхню дитину. В цей час з'являється інформація, що Марусю розшукує батько. Та Стас "допоміг" забути про це сотнею доларів. Андрій ж дізнався, що Борисова виселили з дому. Марті подзвонила мати Сергія, вона хотіла поговорити із нею. Лідія ж погрожує Олі звільнити її з ресторану через стосунки з Костею. Та жінка більше не хоче слухати чужих наказів. Обіцяє, що якщо та хоче її звільнення, то вона ще раз перегляне заповіт свого брата і відсудить свою частину.

Оля пішла з дому до Кості, попросившись переночувати. Марта з батьком ночують у лікарні. Обоє пригнічені і втомлені. Марті сниться сон, в якому мама розповідає їй про її доньку, що так схожа на Іванку. Прокинувшись, Марта з батьком дізнається, що Ніна померла. Максимчик дуже сумує за мамою і Олею. Андрій вирішив все ж допомогти Борисову, а потім подавати на розлучення. Марта біжить на зустріч з мамою Сергія, та там вона чує слово "мама" від Іванки. Дівчинка зверталася до неї. Завершення неймовірно чуттєвої стрічки! Далі буде...

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