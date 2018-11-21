Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018

Український серіал Дві матері вже на фінішній прямій. 21 листопада на каналі 1+1 вийшла нова 23 серія. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал Дві матері підкорив українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету двадцять третьої серії читайте під відео!

21 листопада нам показали двадцять третій епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами.

Серіал Дві матері 23 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 21-11-2018:

Дивіться попередню серію тут

СЮЖЕТ: Що сталося у 23 серії?

Андрій вирішив почекати із розлученням і все ж допомогти Борисову. Оля просить його самому добре розібратися у всьому і не поспішати з висновками. Марті віддали речі, що були у її мами в момент, коли їй стало зле. Вона виявила фото, на яких Борисов разом із Зоєю.

Остання ж тепер у складі акціонерів компанії Борисова. Андерсон - швецький акціонер, делегував їй свої повноваження. У результаті жінка стала новим гендиректором компанії. Андрій підозрює, що це все не може бути співпадінням.

У цей час проходить свято для Лідії, жінка зворушена таким сюрпризом від Зої та сина. Квартиру Борисова конфіскують через борги, вони змушені переїхати до Наталки. Зоя ж втирається у довіру до Максимчика та його бабусі. Вона сказала хлопчику, що його мама не хоче говорити з ним. Хлопчик засмучений, та вона все ж знаходить з ним спільну мову. Також Зоя дарує Лідії прикрасу із сапфіром та пропонує допомогу у збільшені прибутку від ресторанів.

Професор після свого дня народження проснувся із Поліною і тепер, аби не впасти у очах Олі, хоче одружитися із дівчиною.

Ооох і гаряче було сьогодні! Дивіться фінальні серії!

Читайте також: Пісня з серіалу Дві матері 2018: текст і слова саундтреку