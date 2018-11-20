Серіал Дві матері 22 серія – дивитися онлайн від 20-11-2018

Український серіал Дві матері вже на фінішній прямій. 20 листопада на каналі 1+1 вийшла нова 22 серія. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал Дві матері підкорив українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

УВАГА: опис сюжету двадцять другої серії читайте під відео!

20 листопада нам показали двадцять другий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами.

Серіал Дві матері 22 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 20-11-2018:

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СЮЖЕТ: Що сталося у 22 серії?

Андрій дізнається про витівки Лідії щодо Марти. Чоловік шокований, не менш шокована і Оля. Вона не схвалює дій Лідії. Проте Андрій домовляється з Олею про те, що вона буде допомагати з Максимчиком, аби він мав час на ділові справи. Андрій хоче повний пакет акцій компанії Завадських. Максимчик вередує і хоче до мами. Та й займатись ним ніхто не виявляє бажання, окрім Марти. Утім, Лідія забороняє членам сім'ї спілкуватися з Мартою і погрожує жінці позбавленням батьківських прав.

Борисов ж разом і з дружиною важко переживають ці часи. Обоє пригнічені проблемами у бізнесі. Чоловік дізнався, що його акції викупив іноземець. Зоя доводить

маму Марти до інфаркту. Тепер їй потрібен цілодобовий догляд. Проте Борисов з донькою вирішують боротися за спокій і щастя у їхній родині і не опускати рук. Андрій, дізнавшись про цей інцидент, приїхав до лікарні. Але Марта на відріз відмовилася від його допомоги.

Мама Зої у розпачі від того, що творить її донька. Зоя ж отримує насолоду від своєї помсти. Кульмінація вже незабаром! Дивіться фінальні серії!

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