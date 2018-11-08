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Серіал Дві матері 16 серія – дивитися онлайн від 8-11-2018

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Серіал Дві матері 16 серія - фото 1
Серіал Дві матері 16 серія / 1+1

На каналі 1+1 вийшла нова 16 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

Дивіться попередню серію: Серіал Дві матері 15 серія

8 листопада нам показали шістнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 16 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 8-11-2018:

Читайте також: Пісня з серіалу Дві матері 2018: текст і слова саундтреку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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