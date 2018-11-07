Серіал Дві матері 15 серія – дивитися онлайн від 7-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 15 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

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7 листопада нам показали п'ятнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 15 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 7-11-2018:

СЮЖЕТ: Ольга вирішила віддати Марті гроші з таємного родинного фонду, аби та повернула борг Лідії. Однак несподівано стається трагедія, і гроші мають піти на інші справи… Андрій же не може вирішити, що робити із Зоєю і її "вагітністю". Борисов тим часом отримує викройки, будучи впевненим, що вони від справжньої компанії Моса.

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