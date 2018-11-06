Серіал Дві матері 14 серія – дивитися онлайн від 6-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 14 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

6 листопада нам показали чотирнадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 14 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 6-11-2018:

СЮЖЕТ: Зоя просить Стаса про допомогу, адже розуміє, що він кохає Марту. За її планом, Андрій має бути з нею. А от Стас навіть ладен всиновити Марусю, аби тільки бути ближче до Марти. Тим часом Лідія призначає міс Сміт зустріч у ресторані, і тоді всі дізнаються, що Зоя – племінниця Костянтина. Олю ця звістка дуже засмучує, вона більше не може довіряти Кості.

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