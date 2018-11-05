Серіал Дві матері 13 серія – дивитися онлайн від 5-11-2018

На каналі 1+1 вийшла нова 13 серія українського серіалу Дві матері 2018. Що трапилося в свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Серіал Дві матері продовжує підкорювати українців. І це недивно, адже головні ролі виконали найпопулярніші українські актори, а захоплива телеісторія про трагічну долю двох жінок та їхніх сімей знайшла відгук у серцях глядачів.

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5 листопада нам показали тринадцятий епізод серіалу Дві матері, який вразив драматичними поворотами та якісною акторською роботою. Зацініть!

Серіал Дві матері 13 серія 1 сезон – дивитися онлайн відео від 5-11-2018:

Сюжет: Що сталося у 13 серії?

Зоя продовжує свою підступну гру. Вона вдає ознаки вагітності, а потім заявляє Андрію, що чекає від нього дитину. На додачу, виявляється, що саме вона постійно надсилає квіти Марті, аби посварити її з чоловіком. Цього разу Зої вдається це, і вже Андрій йде спати до Макса. Схоже, Завадський не проти розповісти Марті правду про сурогатне материнство, а реакція дружини його геть не хвилює, адже він задумується про майбутнє із міс Сміт. Костя тим часом зізнається в коханні Олі, і вона остаточно відштовхує Толю-Професора.

З ким у результаті залишиться Андрій та чи дізнаються всі про обман Зої? Стежте разом з нами за драматичною історією!

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