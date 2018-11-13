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Сергій Притула показав новий знімок з сином

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула / Instagram

Незважаючи на популярність і інтерес шанувальників до його особистого життя, Сергій Притула намагається не афішувати нічого, що пов'язано з його близькими людьми.

Відомий український шоумен Сергій Притула лише зрідка публікує у мережі кадри, на яких найчастіше позує з сином. Так, судячи з усього, на днях тато і син вирішили влаштувати собі затишний сімейний вечір біля каміну. Не обійшлося і без фотографій, однією з яких Притула поділився на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Леся Нікітюк показала веселе селфі з Притулою

"Family business. Сергій + Дмитро + курка = радість для дівчаток в нашому домі", – підписав фото ведучий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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