Сергій Притула показав новий знімок з сином

Незважаючи на популярність і інтерес шанувальників до його особистого життя, Сергій Притула намагається не афішувати нічого, що пов'язано з його близькими людьми.

Відомий український шоумен Сергій Притула лише зрідка публікує у мережі кадри, на яких найчастіше позує з сином. Так, судячи з усього, на днях тато і син вирішили влаштувати собі затишний сімейний вечір біля каміну. Не обійшлося і без фотографій, однією з яких Притула поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Family business. Сергій + Дмитро + курка = радість для дівчаток в нашому домі", – підписав фото ведучий.

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