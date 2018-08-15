Секс-роботи здатні поліпшити життя в шлюбі

Така секс-іграшка допоможе зняти напруженість між партнерами і запобіжить розлученню.

Секс-роботи здатні зміцнити шлюб, згладити конфлікти в парі і зменшують шанс розлучення. До таких висновків прийшла професор Марина Адшаде з Університету Британської Колумбії.

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Дослідження професора доводять, що покупка секс-ляльки здатна поліпшити емоційний фон будь-яких відносин. Також вони допоможуть зняти напруженість і переглянути погляд на відносини.

Секс-роботи покращують стосунки

Адшаде вважає, що використання такого робота в парі буде сприяти тому, що партнери не будуть потребувати "піти наліво". Крім того, іграшка допоможе менше соромитися партнера, свого тіла і бажань.

Під час дослідження фахівці дізналися, що відносини пар, які хоча б раз використовували секс-робота, щасливіші і міцніші, ніж тих, хто від цього відмовляється.

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