Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам

  • 1084
Що від хлопців приховують жінки - фото 1
Що від хлопців приховують жінки

Хоч у зовнішньому світі жінку часто показують, як спокійну, доглянуту та акуратну, але ви не завжди можете знати, що ж відбувається з представницями цієї статі за зачиненими дверима. Що ж приховують жінки?

Блогерка Шаріфа Расул вирішила прочинити залаштунки буття жінок та розповіла про секрети, які вони приховують від чоловіків. Найменш відомими, але універсальними характеристиками вона поділилась на medium.

І ще: Цікаві факти про флірт, які має знати кожен чоловік

1. Вранці жінки виглядають гірше, ніж чоловіки. Здається, що після сну всі мають однаковий вигляд, як і в іншу пору дня. Але з іншого боку, жінки мають справу з вчорашнім макіяжем та його менш приємним ефектом на обличчі.

2. Жінки довго відстежують чоловіків у соцмережах. Перед зустріччю вони зроблять все можливе, щоб отримати якомога більше інформації про чоловіка. Соцмережі не лише потенційного партнера, а й його колишніх також будуть оглянуті максимально уважно.

Серйозно, наша майстерність переслідування неперевершена. Ви будете здивовані, як багато ми знаємо про милого баристу з кафе, просто використовуючи його ім'я у якості підказки в пошуках. Якщо ви коли-небудь про це спитаєте, то ми не зізнаємось, – пояснює авторка.

Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам - фото 477764

3. Для підготовки до побачення потрібен час. Не секрет, що жінки не можуть так швидко зібратись, як чоловіки. Але є моменти, коли парубки цього не усвідомлюють. Чим довше дівчата вас знають і чим комфортніше з вами, тим менше часу займатимуть збори.

4. Жінки не такі охайні, як здається. Звісно ж, всі хочуть, щоб їх вважали привабливими та чепурними, але це не виключає можливості мати безлад у спальні, багато брудних горнят на робочому місці, а також не мити голову по кілька днів.

Інколи ми можемо проходити кілька днів з брудним волоссям. Це просто такий складний процес. Миття, кондиціонер, сушіння та використання різних засобів для волосся, – відзначає Шаріфа.

Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам - фото 477763

5. Жінки вважають інших хлопців привабливими навіть у стосунках. Звісно ж, це не піде далі, але й дивитись та оцінювати не можна забороняти.

6. Близькі друзі знають все. Але це не означає, що всі подробиці вашого особистого життя будуть у вільному доступі. Тому не варто хвилюватись.

7. Жінки ніколи не будуть задоволені на 100%, якщо у хлопця є друг жіночої статі. Це не означає загрозу, але й задоволення не приносить.

Читайте також: Як стати для неї справжнім чоловіком: 10 важливих рис

пропозиції партнерів
Новини