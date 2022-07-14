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Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам
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Хоч у зовнішньому світі жінку часто показують, як спокійну, доглянуту та акуратну, але ви не завжди можете знати, що ж відбувається з представницями цієї статі за зачиненими дверима. Що ж приховують жінки?
Блогерка Шаріфа Расул вирішила прочинити залаштунки буття жінок та розповіла про секрети, які вони приховують від чоловіків. Найменш відомими, але універсальними характеристиками вона поділилась на medium.
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1. Вранці жінки виглядають гірше, ніж чоловіки. Здається, що після сну всі мають однаковий вигляд, як і в іншу пору дня. Але з іншого боку, жінки мають справу з вчорашнім макіяжем та його менш приємним ефектом на обличчі.
2. Жінки довго відстежують чоловіків у соцмережах. Перед зустріччю вони зроблять все можливе, щоб отримати якомога більше інформації про чоловіка. Соцмережі не лише потенційного партнера, а й його колишніх також будуть оглянуті максимально уважно.
Серйозно, наша майстерність переслідування неперевершена. Ви будете здивовані, як багато ми знаємо про милого баристу з кафе, просто використовуючи його ім'я у якості підказки в пошуках. Якщо ви коли-небудь про це спитаєте, то ми не зізнаємось, – пояснює авторка.
3. Для підготовки до побачення потрібен час. Не секрет, що жінки не можуть так швидко зібратись, як чоловіки. Але є моменти, коли парубки цього не усвідомлюють. Чим довше дівчата вас знають і чим комфортніше з вами, тим менше часу займатимуть збори.
4. Жінки не такі охайні, як здається. Звісно ж, всі хочуть, щоб їх вважали привабливими та чепурними, але це не виключає можливості мати безлад у спальні, багато брудних горнят на робочому місці, а також не мити голову по кілька днів.
Інколи ми можемо проходити кілька днів з брудним волоссям. Це просто такий складний процес. Миття, кондиціонер, сушіння та використання різних засобів для волосся, – відзначає Шаріфа.
5. Жінки вважають інших хлопців привабливими навіть у стосунках. Звісно ж, це не піде далі, але й дивитись та оцінювати не можна забороняти.
6. Близькі друзі знають все. Але це не означає, що всі подробиці вашого особистого життя будуть у вільному доступі. Тому не варто хвилюватись.
7. Жінки ніколи не будуть задоволені на 100%, якщо у хлопця є друг жіночої статі. Це не означає загрозу, але й задоволення не приносить.
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