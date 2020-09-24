Сценарист фільму Назад у майбутнє розповів, яка сцена трилогії викликає у нього сором

Серія фільмів "Назад у майбутнє" багатьма критиками і глядачами вважається однією з кращих франшиз в історії кінематографа, і їх складно за що-небудь сварити. Натомість самі творці часто критично дивляться на свої творіння, через що можуть бути незадоволеними деякими аспектами.

І ось сценарист Боб Гейл розповів, яка сцена йому дуже не подобається.

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Виявилося, що цей той момент, коли Марті почав зникати:

"Я розповім вам про одну річ, яка дратує мене щоразу, коли я це бачу. Повторюся, що ми поспішали і у нас не вистачало часу на спецефекти у тій сцені з Johnny B. Goode, коли Марті починає стиратися з реальності. Там є момент, коли він дивиться на свою руку, а там діра – насправді такого взагалі не повинно було бути. Просто... всі решта просто зникали з реальності, а у нього чомусь дірка в руці з'явилася. Тому що горіли терміни, і у нас не вистачало часу, щоб у студії ILM придумали, як можна було б зробити це краще. І ось це посідає перше місце серед того, від чого я ловлю кринж (сором – ред.)".

Підозрюємо, що ви не зауважили цього під час перегляду фільму.

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