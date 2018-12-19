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Сатурн може скоро втратити свої кільця

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Кільця Сатурна складаються з частинок і брил водяного льоду - фото 1
Кільця Сатурна складаються з частинок і брил водяного льоду / YouTube

Сатурн дуже швидко поглинає свої кільця: вони можуть повністю зникнути вже через 100 млн років.

Про це йдеться на сайті NASA. Кожну секунду кільця Сатурна руйнуються зі швидкістю до 1,5 млн т. З урахуванням їх ваги, якщо цей процес не зупиниться, вони повністю зникнуть протягом 100 млн років.

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Основною причиною руйнування кілець є магнітне поле Сатурна, під його впливом наелектризовані частинки спрямовуються вниз.

Кільця складаються з частинок і брил водяного льоду, які врівноважені тяжінням газового гіганта і своєю орбітальною швидкістю. Однак стан рівноваги порушується ультрафіолетовим випромінюванням Сонця або зіткненням з мікрометеоритами, в результаті чого частинки отримують електричний заряд. На них починає діяти магнітне поле планети, і частинки притягуються до атмосфери, де випаровуються.

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Джерело: solarsystem
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