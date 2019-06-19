Samsung розробляє процесор з можливостями людського мозку

Такі процесори будуть працювати в автомобільних системах

Компанія Samsung Electronics заявила про намір інтенсивно інвестувати в індустрію, пов'язану з нейронними процесорами, призначеними для подальшого розвитку технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Одним з перспективних напрямків компанія назвала створення нейроморфного процесора, який працює подібно до людського мозку.

І ще: Ніяких людей: через 10 років музику створюватимуть за допомогою штучного інтелекту

Нейронні процесори – напівпровідникові рішення, за принципом обробки даних зіставні з людським мозком і здатні виконувати масштабні паралельні операції.

Свій перший NPU, інтегрований у мобільний чипсет Exynos 9820, Samsung представила торік. Сьогодні компанія оголосила про плани з розширення сфери застосування власних розробок в області штучного інтелекту. Південнокорейський гігант планує створити понад 2000 робочих місць, пов'язаними з ШІ-розробками, до 2030 року.

У міру настання епохи штучного інтелекту Samsung прагне досягти найкращих у галузі результатів з нашими інноваціями в області нейронних модулів. Оскільки ми використовуємо диференційовані технології, тісно співпрацюємо з глобальними інститутами й активно інвестуємо в кращі кадри, то з нетерпінням чекаємо можливості в майбутньому за допомогою ШІ вивести процес обробки даних на новий рівень, – заявив Іньюп Канг, президент напрямки System LSI в компанії Samsung Electronics .

Подальший розвиток нейропроцесорів компанія пов'язує з інформаційно-розважальними і керуючими системами автомобілів, а також дата-центрами нового покоління для обробки великих масивів даних. Компанія також має намір продовжувати активне впровадження алгоритмів штучного інтелекту в мобільні чипсети. System LSI Business і Samsung Advanced Institute of Technology намір об'єднати зусилля для розробки апаратних нейроморфних CPU, які можуть порівнятися з можливостями людського мозку.

Читайте також: Нейромережу навчили складати рецепти страв по фото