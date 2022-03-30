Samsung прибрав з назв гнучких смартфонів літеру Z, але не у всіх країнах

Лінійка Galaxy Z втратила свою літеру Z, але лише в деяких країнах

У Samsung продовжують реагувати на російську агресію в Україні. Так, з назв гнучких смартфоні прибрали літеру Z. Але стосується це лише кількох країн.

На сайтах Samsung у Литві, Латвії й Естонії вирішили дещо оновити неймінг смартфонів. Так, з назв гнучких гаджетів лінійок Flip і Flex зникли літери Z. Не складно зрозуміти, що стало причиною цього.

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Ніхто не хоче асоціюватися з країною-агресоркою

Маємо надію, що вам не потрібно нагадувати, що літери Z використовують російські найманці для позначення своєї техніки. Тож від неї вирішують відмовлятися все нові й нові виробники. Правда, у Samsung це рішення часткове. Без літер Z смартфони залишилися у балтійських країнах: Литві, Латвії, а також Естонії.

Нагадаємо, що у лінійці Z компанія Samsung випускає гнучкі смартфони. Натомість S-серія – про флагманські рішення, A-клас – середній або бюджетний, а от M-серія стала популярною завдяки своїй автономності.

Водночас зазначимо, що на українському сайті Samsung, лінійка гнучких смартфонів залишилася з літерою Z. Чи зникне такий неймінг на нашому ринку – поки невідомо. Але було б непогано.

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