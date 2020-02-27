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Samsung показала, що ховається всередині Galaxy S20 Ultra

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Дивіться, що ховається всередині Samsung Galaxy S20 Ultra - фото 1
Дивіться, що ховається всередині Samsung Galaxy S20 Ultra

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra ще не встиг побувати у руках фахівців авторитетної лабораторії iFixit. Цього разу компанія вирішила піти на випередження, опублікувавши офіційне відео з демонстрацією ключових елементів моделі.

Головний елемент управління та взаємодії зі смартфоном – дисплей. У Galaxy S20 Ultra він підтримує частоту оновлення 120 Гц і володіє роздільною здатністю Quad HD +.

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Під ним ховається місткий акумулятор, а також продуктивна система охолодження. Антени, які відповідають за прийом 5G-сигналу, розташовані на бічних гранях пристрою.

На особливу увагу заслуговує основна камера, представлена ​​відразу чотирма датчикам, розташованими на знімному модулі, який встановлюється на материнську плату.

Якщо судити з відеоролика, то розбирання і ремонт флагманського смартфона Samsung не викликає труднощів: всі шлейфи легко відключаються, необхідні модулі витягуються без особливих проблем, а всередині пристрою немає слідів клею, чим часто грішать інші виробники.

Нагадаємо, що в Україні діє передзамовлення на лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20. Кожен, хто здійснить замовлення до 11 березня, отримає у подарунок нове поління бездротових навушників Galaxy Buds+.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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