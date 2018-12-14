Samsung анонсував ноутбук Notebook 9 Pen

Компанія Samsung підготувала до випуску нову модель ноутбука Notebook 9 Pen. Тепер пристрій отримав модифікацію з 15-дюймовим дисплеєм. Раніше пропонувалася лише 13-дюймова версія Notebook 9 Pen, а у 15-дюймовому варіанті була доступна модель Notebook 9.

Причому, крім збільшеного розміру новинка отримала і перероблене цифрове перо S Pen. Інженерам вдалося знизити затримки при роботі з S Pen.

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У Samsung заявляють про 2-кратне поліпшення швидкості роботи. Разом з тим, для цифрового пера пропонується кілька версій змінних наконечників, що дозволяє застосовувати різні стилі малювання. Крім того, пропонується спеціальна версія жовтого корпусу S Pen до синього корпусу ноутбука Notebook 9 Pen (як у топовому смартфоні Samsung Galaxy Note9).

Samsung Notebook 9 Pen

Що стосується самого ноутбука Notebook 9 Pen з 15-дюймовим дисплеєм, то Samsung повідомляє про використання новітніх процесорів Intel 8-го покоління, гігабітного модуля бездротового зв'язку Wi-Fi, сучасних високошвидкісних дротових з'єднань (два порти Thunderbolt 3 і один порт USB Type-C). Також пристрій оснащений слотом для карти пам'яті microSD і комбінованим звуковим роз'ємом.

Samsung Notebook 9 Pen

Новий ноутбук Samsung Notebook 9 Pen з 15-дюймовим дисплеєм з'явиться на ринку у 2019 році. Ймовірно, більше відомостей про нього компанія повідомить у рамках проведення виставки CES 2019 на початку січня наступного року.

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