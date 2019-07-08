Рятувальники оголосили попередження щодо погоди

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у більшості областей країни, а також їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення погодних умов 8 липня, у понеділок. За прогнозами синоптиків, спека відступить до кінця тижня, а на зміну їй прийде похолодання та опади.

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"8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через зливи очікується підвищення рівнів води у річках басейнів Сірету та Прута, а горах можливе сходження селевих потоків. Окрім цього втримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні, окрім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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