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Рятувальники оголосили попередження щодо погоди

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у більшості областей країни, а також їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення погодних умов 8 липня, у понеділок. За прогнозами синоптиків, спека відступить до кінця тижня, а на зміну їй прийде похолодання та опади.

І ще: Погода в Україні 8 липня: похолодання прийде майже у всі області

"8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через зливи очікується підвищення рівнів води у річках басейнів Сірету та Прута, а горах можливе сходження селевих потоків. Окрім цього втримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні, окрім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей.

Рятувальники оголосили попередження щодо погоди - фото 338316

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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