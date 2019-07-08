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Погода в Україні 8 липня: похолодання прийде майже у всі області

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні

8 липня майже по всій країні спека відійде і відчутно знизиться температура повітря, а в деяких областях побільшає опадів у вигляді дощі з грозами. Детально про погоду сьогодні читайте далі.

8 липня, у понеділок, середня температура повітря коливатиметься на рівні +20+25, а от на сході та півдні буде тепліше - до +25+30. Однак у наступні кілька днів похолодання дійде і туди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понеділок принесе дощі на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, у Кропивницький та райони, Черкащину, Полтавщину, Дніпро та райони, у східні області. Подекуди з грозами та шквалами. На решті території або зовсім сухо, або з красивих рухливих хмар можливі локальні невеликі дощики", - додала вона.

У Києві 8 липня очікується до +21+23, хмарна погода з проясненнями, а у деяких районах можливий дощ.

Прогноз погоди на 8 липня у містах України:

Погода в Україні 8 липня: похолодання прийде майже у всі області - фото 339167
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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