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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Пожена небезпека в Україні

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спеки на території України. Бережіть себе та дотримуйте правил поведінки під час пожежної небезпеки.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію, яка виникла у більшості областей країни через високу температуру повітря та відсутність відчутних опадів. В окремих регіонах у найближчі кілька днів оголошено пожежну небезпеку.

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"5-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 5-6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей висока (4 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

У Києві 5-7 липня втримається висока небезпека пожеж, а на Київщині у цей час в більшості районів буде надзвичайна небезпека.

Пожежна небезпека в Україні - фото 338459
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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