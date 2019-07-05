Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спеки на території України. Бережіть себе та дотримуйте правил поведінки під час пожежної небезпеки.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію, яка виникла у більшості областей країни через високу температуру повітря та відсутність відчутних опадів. В окремих регіонах у найближчі кілька днів оголошено пожежну небезпеку.

І ще: Погода в Україні 4 липня: на заході очікуються короткочасні зливи

"5-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 5-6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей висока (4 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

У Києві 5-7 липня втримається висока небезпека пожеж, а на Київщині у цей час в більшості районів буде надзвичайна небезпека.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет