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Погода в Україні 4 липня: на заході очікуються короткочасні зливи

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

5 липня в Україні очікується доволі тепла та сонячна погода, однак частину областей накриють дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 липня, у п'ятницю, у більшості областей країни втримається суха та спекотна погода. Опади у вигляді короткочасних дощів з грозами пройдуть на заході, Київщині, Миколаївщині та Одещині. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +23+28.

У Києві 5 липня місцями можливі незначні дощі, повітря вдень прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 5 липня у містах України:

Погода в Україні 4 липня: на заході очікуються короткочасні зливи - фото 338319
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +24+26
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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