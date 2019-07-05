Погода в Україні 4 липня: на заході очікуються короткочасні зливи

5 липня в Україні очікується доволі тепла та сонячна погода, однак частину областей накриють дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 липня, у п'ятницю, у більшості областей країни втримається суха та спекотна погода. Опади у вигляді короткочасних дощів з грозами пройдуть на заході, Київщині, Миколаївщині та Одещині. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +23+28.

У Києві 5 липня місцями можливі незначні дощі, повітря вдень прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 5 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +24+26

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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