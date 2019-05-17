Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різке погіршення погоди, а також його наслідки. У кількох областях можливе затоплення будинків. Детальніше – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про негоду в Україні, яка призвела до підняття рівня води у річках.

Детальніше: Погода 17 травня в Україні: точний прогноз

"За даними УкрГідрометцентру, 17 травня у західній частині місцями грози та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Через потужні опади підйоми рівнів води очікуються у річках на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині, Київщині, Тернопільщині, Вінниччині та Карпатах. Частково вони не матимуть негативних наслідків, але на окремих ділянках можливе затоплення сільськогосподарських угідь, вихід за заплави, поява стоків та селевих потоків.

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