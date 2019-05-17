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Погода 17 травня в Україні: точний прогноз
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17 травня в Україні майже у всіх областях пройдуть періодичні дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 травня, у п'ятницю, майже по всій країні відчутно підійметься температура у середньому до +21+26, а на півдні навіть до +28+30. Найхолодніше буде на Прикарпатті та Закарпатті - до +16+19.
"17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.
У Києві та на Київщині можливий дощ з грозою, температура вдень до +23+25.
Прогноз погоди на 17 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +20+22
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +23+25
- Рівне +21+23
- Луцьк +20+22
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +23+25
- Житомир +22+24
- Чернігів +23+25
- Черкаси +24+26
- Миколаїв +27+29
- Одеса +25+27
- Херсон +26+28
- Полтава +23+25
- Суми +23+25
- Харків +25+27
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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