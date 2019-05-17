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Погода 17 травня в Україні: точний прогноз

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

17 травня в Україні майже у всіх областях пройдуть періодичні дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 травня, у п'ятницю, майже по всій країні відчутно підійметься температура у середньому до +21+26, а на півдні навіть до +28+30. Найхолодніше буде на Прикарпатті та Закарпатті - до +16+19.

"17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та на Київщині можливий дощ з грозою, температура вдень до +23+25.

Прогноз погоди на 17 травня у містах України:

Погода 17 травня в Україні: точний прогноз - фото 328059
  • Ужгород +17+19
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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