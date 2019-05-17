Погода 17 травня в Україні: точний прогноз

17 травня в Україні майже у всіх областях пройдуть періодичні дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 травня, у п'ятницю, майже по всій країні відчутно підійметься температура у середньому до +21+26, а на півдні навіть до +28+30. Найхолодніше буде на Прикарпатті та Закарпатті - до +16+19.

"17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та на Київщині можливий дощ з грозою, температура вдень до +23+25.

Прогноз погоди на 17 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +23+25

Рівне +21+23

Луцьк +20+22

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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