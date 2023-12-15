Світовий тур Тейлор Свіфт потрапив до Книги рекордів Гіннеса – як це вдалося

Світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт "Eras Tour" став найкасовішим в історії та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Ще до завершення його дохід перевищив 1 мільярд доларів.

Збори туру, який розпочався у березні 2023 року і завершиться у грудні 2024-го (загалом понад 150 концертів у всьому світі) вже склали 1,04 мільярда доларів. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Свіфт уже побила рекорд п’ятирічного прощального туру Елтона Джона, що завершився у липні 2023-го. За 328 концертів він заробив 939 мільйонів доларів. Також експерти підрахували, що концерти попзірки наразі принесли удвічі більше прибутку, ніж Renaissance World Tour співачки Бейонсе.

Кожне шоу, описане виконавицею як подорож крізь усі її музичні "епохи", триває понад 3,5 години. На концерті, розділеному на 10 актів, вона виконує по 44 пісні.

На кожен концерт Тейлор приходять приблизно 72 тисячі відвідувачів, середня ціна квитків – близько 238 доларів, тож кожне шоу приносить співачці понад 17 мільйонів доларів. За прогнозом Pollstar, тур може заробити понад два мільярди доларів, якщо відбудуться всі заплановані концерти.

Нагадаємо, що нещодавно журнал Time назвав Тейлор Свіфт "Людиною року", вона ж стала першою виконавицею зі 100 мільйонами слухачів на Spotify.

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