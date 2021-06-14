Розкрита загадка зникнення води з найбільшого моря планети

У давнину найбільше море під назвою Паратетіс простягалося від Франції і до Алтаю. Групі вчених вдалося встановити головну причину зникнення найбільшого стародавнього моря на Землі.

Відомо, що море Паратетіс сформувалося понад 30 мільйонів років тому, а потім перетворилося на озеро і зникло. Про це пише sciencealert.

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Геологічні дослідження показали, що море Паратетіс пережило чотири катастрофічних цикли, обумовлених зміною клімату. Спочатку обсяг моря в десятикратному розмірі перевищував усі теперішні озера на Землі. У ньому мешкали навіть кити. Близько 8 мільйонів років тому в результаті сильної посухи рівень води в морі впав на 250 метрів, що призвело до загибелі тварин.

Паратетіс перетворився в озеро, яке згодом стало ділитися на безліч дрібних водойм. Їх розміри стрімко зменшувалися через посуху і відсутність дощів. В кінцевому підсумку найбільше море на планеті просто випарувалося, не залишивши після себе навіть слідів, якщо не брати до уваги дивовижні знахідки на рівнинах Європи у вигляді останків доісторичних риб.

Як виглядало море Паратетіс

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