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Розкішна гравець у покер показала апетитні форми

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Сара Андервуд у купальнику - фото 1
Сара Андервуд у купальнику / instagram.com/saraunderwood

Популярна гравець у покер Сара Андервуд потішила прихильників свіжим фото у бікіні. Хто сказав, що до літа залишилось багато часу?

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та актриса Сара Андервуд підкорює серця не лише суперників, а й шанувальників. Розкішна білявка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів користувачів. Там дівчина ділиться не лише яскравими фото себе без комплексів, а й знімками подорожей та пейзажів.

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Нещодавно Сара нагадала, що літо вже зовсім близько, тому поділилась сонячним фото у жовтому купальнику, демонструючи свої пишні форми.

"Квіти навколо, соляне ліжко позаду, а гори підносяться навколо мене! Пустеля дивне місце", – відзначила вона.

instagram.com/saraunderwood - фото 325888

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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