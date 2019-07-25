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Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні

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Яна Мєтьолкіна - фото 1
Яна Мєтьолкіна / instagram

Красоти України просто приголомшливі, які має побачити кожен. І відома українська блогерка, екс-редактор шоу "Орел і Решка" Яна Мєтьолкіна показала вражаючий туристичний маршрут по нашій країні.

Так, за три дні тревел-блогерка Яна Мєтьолкіна відвідала заповідник Асканія-Нова, Лемурійське озеро, Генічеське озеро і Олешківські піски. Ефектними кадрами дівчина поділилася у своєму авторському блозі.

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Заповідник Асканія-Нова

За словами Яни, поблизу Національного парку Асканія-Нова готелів зовсім небагато – він тут один, зате поруч з входом у заповідник. Важливо розуміти, що весь парк – це штучно створений заповідник. Спочатку – це був сухий степ, де навіть не росли дерева. А найяскравіше враження можна отримати від сафарі, під час якого ви зможете помилуватися дикими тваринами, які живуть у максимально наближених до природних умовах.

Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343517
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343522
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343523
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343524

Генічеське озеро

Колись у цих краях займалися сольовою промисловістю. І всю цю сіль везли на продаж в Європу Чумацьким Шляхом, який розташований неподалік. Кажуть, що рожеву сіль з Генічеського озера навіть поставляли у двір Катерині II.

Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343516
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343521

Олешківські піски

Кінцевою точкою маршруту Мєтьолкіної були Олешківські піски. Вона зазначила, що колись на цьому місці були густі ліси, але потім люди вирубували дерева, величезні стада овець барона Фальц-Фейна виїдали всьо траву, виникали пожежі через посуху і ось уже пустеля розрослася до неймовірних розмірів. Щоб хоч якось зупинити це явище, люди почали висаджувати по її контуру дерева і з вертольотів засівати траву.

Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343518
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343519
Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні - фото 343520

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Джерело: metyolkina
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