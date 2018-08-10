Друг Роналду хоче залишити Реал

Марсело вже дав згоду на перехід / dailypost

Захисник мадридського "Реала" Марсело заявив про намір перейти до "Ювентуса".

Марсело вже зустрічався з керівництвом "Ювентуса". На зустрічі сторони обговорили можливий трансфер бразильця в туринський клуб.

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Повідомляється, що Марсело вже дав згоду на перехід, оскільки хоче возз'єднатися з Роналду, разом з яким захищав кольори "вершкових" з 2009 року.

Захисник мадридського "Реала" Марсело заявив про намір перейти до "Ювентуса"

Нагадаємо, "Ювентус" офіційно презентував новачка команди Кріштіану Роналду 16 липня. Презентація португальця була закритою: він пройшов медогляд, сфотографувався з новою формою та поспілкувався із журналістами.

Юве заплатив "Реалу" за Роналду 100-120 млн євро. Португалець зароблятиме у Турині по 30 млн євро на рік впродовж чотирьох сезонів.

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