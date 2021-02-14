Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021

Сьогодні 14 лютого! А значить, у світі відзначають День святого Валентина. Хочеш здивувати кохану вже з самого ранку? Ми знаємо, як це зробити.

П'ять ідей романтичного сніданку для тих, хто хоче побалувати свою другу половинку у День святого Валентина. ВАЖЛИВО перебороти свою лінь і прокинутися трохи раніше, ніж зазвичай ;)

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Загальні лайфхаки для вдалого сніданку

Концепцію сніданку краще продумати з вечора. Експромт, безумовно, штука чудова, але в цьому випадку невиправдана: ранкова трапеза в ліжку має бути стильною, акуратною, красиво поданою

Багато – не обов'язково. Краще менше, але стильно, витончено і від душі. Не варто заставляти тацю численними тарілочками з закусками, блюдцями зі всілякими солодощами і плошками з варенням. Сконцентруйтеся на основній ідеї

Приємні дрібниці, якими тішиш себе не кожен день, варто включити в меню для сніданку, принесеного в ліжко. Гроно солодкого винограду не в сезон, невелика піала з горішками і сухофруктами: такі деталі створюють настрій і запам'ятовуються найбільше

Сніданок для коханої

Як зробити найзвичайнісінький сніданок романтичним?

квіти

свічки

записка з освідченням у коханні

ваші спільні фото

кава з сердечком

сніданок у вигляді сердець

посуд в стилі Дня закоханих

Яєчня в хлібі (сердечка)

Тобі знадобиться:

кілька скибочок шинки

8 шматочків білого хліба

помідор

4 яйця

сіль перець

Як приготувати:

Помідори наріж часточками. У 4 шматків хліба виріж м'якуш На деко виклади шинку, зверху помідори і ободок хліба без м'якоті. У дірочки вилий по яйцю. Посолити, поперчити і в духовку, запікай при 180 градусах 20-25 хвилин

Салат Amore

Тобі знадобиться:

Апельсини 1 шт.

Морква 0,5 шт.

Яблуко 0, 5 шт.

Селера 2 ст.л.

Фісташки 1 ст.л.

Родзинки 1 ст.л.

Сметана 60 мл

Сіль до свого смаку

Як приготувати:

У апельсинів зрізаємо верхівку і ложкою акуратно (щоб не пошкодити шкірку) виймаємо м'якуш. Яблуко очищаємо від шкірки. Моркву і яблуко натираємо на тертці. М'якуш апельсина нарізаємо кубиком і змішуємо з морквою, яблуком, подрібненими горішками, пропареними родзинками і селерою. Заправляємо салат сметаною і сіллю і викладаємо у "вазочки" зі шкірки апельсинів.

Кава з морозивом і вершками

Тобі знадобиться:

Мелена міцна кава 2 ч.л.

Ванільне морозиво 100 г

Шоколадний сироп 1 ст.л.

Збиті вершки 1 ст.л.

Шоколад до свого смаку

Як приготувати:

Каву насипаємо кавник, заварюємо окропом і доводимо до кипіння. Потім знімаємо з вогню, даємо настоятися 5 хвилин і охолоджуємо. У горнятка викладаємо морозиво, заливаємо шоколадним сиропом і наливаємо кави. Зверху викладаємо збиті вершки і посипаємо їх тертим шоколадом.

Найніжніші оладки

Тобі знадобиться:

ягоди до свого смаку

яйця 1 шт.

кефір 1/2 л

цукор 1/2 склянки

борошно 2 склянки

сода 1 ч. л.

оцет 1 ст. л.

сіль щіпка

Як приготувати:

Яйце збити з цукром. Додати борошно і кефір, всипаючи їх поперемінно і постійно помішуючи. Додати соду, погашену оцтом. Розігріти олію на сковороді. Смажити оладки в спеціальній формі для випікання в формі серця. Зверху прикрасити бальзамічним соусом і ягодами.

Романтична піца за 30 хвилин

Тобі знадобиться:

борошно 175 г

сухі дріжджі 1 ч.л.

молоко 125 г

оливкова олія 1 ст.л.

сіль до свого смаку

цибуля

ковбаса

гриби

помідори 2 шт.

твердий сир 150 г

Як приготувати:

Приготуємо тісто. У мисочку вливаємо 125 мл теплого молока і всипаємо 1 ч. л. сухих дріжджів. Додаємо щіпку солі і 1 столову ложку рослинної олії. Перемішуємо. Через дрібне сито просіваємо 175 г борошна і вимішуємо тісто протягом 1 хвилини. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі. Займемося начинкою. 1 середню цибулину розрізаємо навпіл і дрібно подрібнюємо. 150 грамів маринованих грибів нарізаємо шматочками. 1-2 середніх помідорів розрізаємо навпіл і нарізаємо шматочками. 170 грамів вареної ковбаси нарізаємо кільцями і за бажанням вирізаємо сердечка. 150 г сиру натираємо на тертці. Збираємо піцу. Тісто перекладаємо на пергамент. Злегка присипаємо борошном і розгортаємо в тонкий пласт приблизно 4-5 міліметрів. Накриваємо тісто заздалегідь підготовленою формою і злегка придавлюємо краї форми, утворюючи контур серця. Видавлюємо трохи кетчупу і промазуємо пензликом по всьому тісту. І так само з майонезом. Зверху посипаємо подрібненою цибулею і викладаємо нарізані гриби. Присипаємо трохи сиром і викладаємо ковбасу по всій піці. Посипаємо піцу сиром і викладаємо нарізані помідори по всьому контуру. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.

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