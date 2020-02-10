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Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020

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Що приготувати 14 лютого - фото 1
Що приготувати 14 лютого

Уявімо: сьогодні 14 лютого! Хочеш здивувати кохану вже з самого ранку? Ми знаємо, як це зробити.

П'ять ідей романтичного сніданку для тих, хто хоче побалувати свою другу половинку у День святого Валентина. ВАЖЛИВО перебороти свою лінь і прокинутися трохи раніше, ніж зазвичай ;)

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Загальні лайфхаки для вдалого сніданку

Концепцію сніданку краще продумати з вечора. Експромт, безумовно, штука чудова, але в цьому випадку невиправдана: ранкова трапеза в ліжку має бути стильною, акуратною, красиво поданою

Багато – не обов'язково. Краще менше, але стильно, витончено і від душі. Не варто заставляти тацю численними тарілочками з закусками, блюдцями зі всілякими солодощами і плошками з варенням. Сконцентруйтеся на основній ідеї

Приємні дрібниці, якими тішиш себе не кожен день, варто включити в меню для сніданку, принесеного в ліжко. Гроно солодкого винограду не в сезон, невелика піала з горішками і сухофруктами: такі деталі створюють настрій і запам'ятовуються найбільше

Сніданок для коханої - фото 385208
Сніданок для коханої

Як зробити найзвичайнісінький сніданок романтичним?

  • квіти
  • свічки
  • записка з освідченням у коханні
  • ваші спільні фото
  • кава з сердечком
  • сніданок у вигляді сердець
  • посуд в стилі Дня закоханих

Яєчня в хлібі (сердечка)

Тобі знадобиться:

  • кілька скибочок шинки
  • 8 шматочків білого хліба
  • помідор
  • 4 яйця
  • сіль перець
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Як приготувати:

  1. Помідори наріж часточками. У 4 шматків хліба виріж м'якуш
  2. На деко виклади шинку, зверху помідори і ободок хліба без м'якоті. У дірочки вилий по яйцю. Посолити, поперчити і в духовку, запікай при 180 градусах 20-25 хвилин

Салат Amore

Тобі знадобиться:

  • Апельсини 1 шт.
  • Морква 0,5 шт.
  • Яблуко 0, 5 шт.
  • Селера 2 ст.л.
  • Фісташки 1 ст.л.
  • Родзинки 1 ст.л.
  • Сметана 60 мл
  • Сіль за смаком
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020 - фото 385209

Як приготувати:

  1. У апельсинів зрізаємо верхівку і ложкою акуратно (щоб не пошкодити шкірку) виймаємо м'якуш. Яблуко очищаємо від шкірки. Моркву і яблуко натираємо на тертці.
  2. М'якуш апельсина нарізаємо кубиком і змішуємо з морквою, яблуком, подрібненими горішками, пропареними родзинками і селерою. Заправляємо салат сметаною і сіллю і викладаємо у "вазочки" зі шкірки апельсинів.

Кава з морозивом і вершками

Тобі знадобиться:

  • Мелена міцна кава 2 ч.л.
  • Ванільне морозиво 100 г
  • Шоколадний сироп 1 ст.л.
  • Збиті вершки 1 ст.л.
  • Шоколад за смаком
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Як приготувати:

  1. Каву насипаємо кавник, заварюємо окропом і доводимо до кипіння. Потім знімаємо з вогню, даємо настоятися 5 хвилин і охолоджуємо.
  2. У горнятка викладаємо морозиво, заливаємо шоколадним сиропом і наливаємо кави. Зверху викладаємо збиті вершки і посипаємо їх тертим шоколадом.

Найніжніші оладки

Тобі знадобиться:

  • ягоди за смаком
  • яйця 1 шт.
  • кефір 1/2 л
  • цукор 1/2 склянки
  • борошно 2 склянки
  • сода 1 ч. л.
  • оцет 1 ст. л.
  • сіль щіпка
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020 - фото 385211

Як приготувати:

  1. Яйце збити з цукром. Додати борошно і кефір, всипаючи їх поперемінно і постійно помішуючи. Додати соду, погашену оцтом.
  2. Розігріти олію на сковороді. Смажити оладки в спеціальній формі для випікання в формі серця. Зверху прикрасити бальзамічним соусом і ягодами.

Романтична піца за 30 хвилин

Тобі знадобиться:

  • борошно 175 г
  • сухі дріжджі 1 ч.л.
  • молоко 125 г
  • оливкова олія 1 ст.л.
  • сіль за смаком
  • цибуля
  • ковбаса
  • гриби
  • помідори 2 шт.
  • твердий сир 150 г
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020 - фото 385212

Як приготувати:

  1. Приготуємо тісто. У мисочку вливаємо 125 мл теплого молока і всипаємо 1 ч. л. сухих дріжджів. Додаємо щіпку солі і 1 столову ложку рослинної олії. Перемішуємо. Через дрібне сито просіваємо 175 г борошна і вимішуємо тісто протягом 1 хвилини. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі.
  2. Займемося начинкою. 1 середню цибулину розрізаємо навпіл і дрібно подрібнюємо. 150 грамів маринованих грибів нарізаємо шматочками. 1-2 середніх помідора розрізаємо навпіл і нарізаємо шматочками. 170 грамів вареної ковбаси нарізаємо кільцями і за бажанням вирізаємо сердечка.
  3. 150 г сиру натираємо на тертці. Збираємо піцу. Тісто перекладаємо на пергамент. Злегка присипаємо борошном і розгортаємо в тонкий пласт приблизно 4-5 міліметрів. Накриваємо тісто заздалегідь підготовленою формою і злегка придавлюємо краї форми, утворюючи контур серця.
  4. Видавлюємо трохи кетчупу і промазуємо пензликом по всьому тісту. І так само з майонезом. Зверху посипаємо подрібненою цибулею і викладаємо нарізані гриби. Присипаємо трохи сиром і викладаємо ковбасу по всій піці. Посипаємо піцу сиром і викладаємо нарізані помідори по всьому контуру. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.

Більше ідей: День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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