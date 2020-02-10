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Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
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Уявімо: сьогодні 14 лютого! Хочеш здивувати кохану вже з самого ранку? Ми знаємо, як це зробити.
П'ять ідей романтичного сніданку для тих, хто хоче побалувати свою другу половинку у День святого Валентина. ВАЖЛИВО перебороти свою лінь і прокинутися трохи раніше, ніж зазвичай ;)
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Загальні лайфхаки для вдалого сніданку
Концепцію сніданку краще продумати з вечора. Експромт, безумовно, штука чудова, але в цьому випадку невиправдана: ранкова трапеза в ліжку має бути стильною, акуратною, красиво поданою
Багато – не обов'язково. Краще менше, але стильно, витончено і від душі. Не варто заставляти тацю численними тарілочками з закусками, блюдцями зі всілякими солодощами і плошками з варенням. Сконцентруйтеся на основній ідеї
Приємні дрібниці, якими тішиш себе не кожен день, варто включити в меню для сніданку, принесеного в ліжко. Гроно солодкого винограду не в сезон, невелика піала з горішками і сухофруктами: такі деталі створюють настрій і запам'ятовуються найбільше
Як зробити найзвичайнісінький сніданок романтичним?
- квіти
- свічки
- записка з освідченням у коханні
- ваші спільні фото
- кава з сердечком
- сніданок у вигляді сердець
- посуд в стилі Дня закоханих
Яєчня в хлібі (сердечка)
Тобі знадобиться:
- кілька скибочок шинки
- 8 шматочків білого хліба
- помідор
- 4 яйця
- сіль перець
Як приготувати:
- Помідори наріж часточками. У 4 шматків хліба виріж м'якуш
- На деко виклади шинку, зверху помідори і ободок хліба без м'якоті. У дірочки вилий по яйцю. Посолити, поперчити і в духовку, запікай при 180 градусах 20-25 хвилин
Салат Amore
Тобі знадобиться:
- Апельсини 1 шт.
- Морква 0,5 шт.
- Яблуко 0, 5 шт.
- Селера 2 ст.л.
- Фісташки 1 ст.л.
- Родзинки 1 ст.л.
- Сметана 60 мл
- Сіль за смаком
Як приготувати:
- У апельсинів зрізаємо верхівку і ложкою акуратно (щоб не пошкодити шкірку) виймаємо м'якуш. Яблуко очищаємо від шкірки. Моркву і яблуко натираємо на тертці.
- М'якуш апельсина нарізаємо кубиком і змішуємо з морквою, яблуком, подрібненими горішками, пропареними родзинками і селерою. Заправляємо салат сметаною і сіллю і викладаємо у "вазочки" зі шкірки апельсинів.
Кава з морозивом і вершками
Тобі знадобиться:
- Мелена міцна кава 2 ч.л.
- Ванільне морозиво 100 г
- Шоколадний сироп 1 ст.л.
- Збиті вершки 1 ст.л.
- Шоколад за смаком
Як приготувати:
- Каву насипаємо кавник, заварюємо окропом і доводимо до кипіння. Потім знімаємо з вогню, даємо настоятися 5 хвилин і охолоджуємо.
- У горнятка викладаємо морозиво, заливаємо шоколадним сиропом і наливаємо кави. Зверху викладаємо збиті вершки і посипаємо їх тертим шоколадом.
Найніжніші оладки
Тобі знадобиться:
- ягоди за смаком
- яйця 1 шт.
- кефір 1/2 л
- цукор 1/2 склянки
- борошно 2 склянки
- сода 1 ч. л.
- оцет 1 ст. л.
- сіль щіпка
Як приготувати:
- Яйце збити з цукром. Додати борошно і кефір, всипаючи їх поперемінно і постійно помішуючи. Додати соду, погашену оцтом.
- Розігріти олію на сковороді. Смажити оладки в спеціальній формі для випікання в формі серця. Зверху прикрасити бальзамічним соусом і ягодами.
Романтична піца за 30 хвилин
Тобі знадобиться:
- борошно 175 г
- сухі дріжджі 1 ч.л.
- молоко 125 г
- оливкова олія 1 ст.л.
- сіль за смаком
- цибуля
- ковбаса
- гриби
- помідори 2 шт.
- твердий сир 150 г
Як приготувати:
- Приготуємо тісто. У мисочку вливаємо 125 мл теплого молока і всипаємо 1 ч. л. сухих дріжджів. Додаємо щіпку солі і 1 столову ложку рослинної олії. Перемішуємо. Через дрібне сито просіваємо 175 г борошна і вимішуємо тісто протягом 1 хвилини. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі.
- Займемося начинкою. 1 середню цибулину розрізаємо навпіл і дрібно подрібнюємо. 150 грамів маринованих грибів нарізаємо шматочками. 1-2 середніх помідора розрізаємо навпіл і нарізаємо шматочками. 170 грамів вареної ковбаси нарізаємо кільцями і за бажанням вирізаємо сердечка.
- 150 г сиру натираємо на тертці. Збираємо піцу. Тісто перекладаємо на пергамент. Злегка присипаємо борошном і розгортаємо в тонкий пласт приблизно 4-5 міліметрів. Накриваємо тісто заздалегідь підготовленою формою і злегка придавлюємо краї форми, утворюючи контур серця.
- Видавлюємо трохи кетчупу і промазуємо пензликом по всьому тісту. І так само з майонезом. Зверху посипаємо подрібненою цибулею і викладаємо нарізані гриби. Присипаємо трохи сиром і викладаємо ковбасу по всій піці. Посипаємо піцу сиром і викладаємо нарізані помідори по всьому контуру. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.
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