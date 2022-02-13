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Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку

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Гороскоп на українській мові / michigandaily

Читайте гороскоп на 14 лютого – День Святого Валентина – за знаками Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає у найромантичніший період року!

За словами астрологів, у 2022 році кожен має шанс на кохання, а сам День усіх закоханих буде наповнений любовними вібраціями. Що ж зірки прогнозують саме для вас?

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

У вас буде неймовірний день, сповнений цікавих і зворушливих моментів. Не засмучуйтесь, якщо щось йтиме не за планом: запевняємо, що цей день вам сподобається.

Ідеальний подарунок для Овна: сплав річкою на байдарці або пейнтбол

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307608
Гороскоп для Овна

Телець

Тільці запам'ятають це свято надовго. Астрологи рекомендують наповнити День закоханих цікавим та чуттєвим спілкуванням, смачною їжею та приємними подарунками. Головне – насолоджуватися суспільством в особі другої половинки.

Ідеальний подарунок для Тельця: шоколад, вечеря в дорогому ресторані або сеанс масажу

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307600
Гороскоп для Тельця

Близнюки

Близнюки 14 лютого можуть несподівано розгубити свою безтурботність та веселість. Причина легкого смутку може бути в обставинах, які змусять бути більш стриманими.

Ідеальний подарунок для Близнюків: гарна книга, новий смартфон

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307611
Гороскоп для Близнят

Рак

Емоційні Раки стануть сьогодні більш відповідальними у стосунках. Самотні підуть на побачення, щоб знайти свою людину. Нові враження позитивно позначаться на їхньому самовідчутті.

Ідеальний подарунок для Рака: букет квітів чи меблі улюблених виробників

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307601
Гороскоп для Рака

Лев

Левам слід у День закоханих нарешті розслабитись, дозволивши другій половинці подбати про них обох. Можна разом відвідати майстер-клас або ще якийсь цікавий івент, також це може бути романтичне побачення на даху, де обійми партнера допоможуть поринути у романтику.

Ідеальний подарунок для Лева: дорогі сигари, вишукане вино, квиток до театру

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307607
Гороскоп для Лева

Діва

На представників цього знака на день Валентина чекає незабутнє побачення та багато пристрасті. Вони відчують, що цей період наповнений магією.

Ідеальний подарунок для Діви: набір ароматичних олій

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307605
Гороскоп для Діви

Терези

Краса, масштабність і безкорисливість вашого вчинку або сюрпризу, запам'ятається Терезам на довгі роки. Тому на День усіх закоханих сплануйте свято так, як би вам хотілося його провести. Все складатиметься так, як ви того забажаєте.

Ідеальний подарунок для Терезів: ваша увага

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307606
Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Дозвольте собі сьогодні трохи більше солодкого, ніж зазвичай: з такою кількістю тістечок, тортів та цукерок неможливо втриматись! День обіцяє бути дуже солодким.

Ідеальний подарунок для Скорпіона: одяг з останніх колекцій відомих дизайнерів

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307610
Гороскоп для Скорпіона

Стрілець

Незалежно від того, самотні Стрільці або в парі, на них чекає багато романтики 14 лютого. Вони насолоджуватимуться ситуацією ввечері і почуватимуться дуже щасливими.

Ідеальний подарунок для Стрільця: сертифікат на масаж або на косметику

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307604
Гороскоп для Стрільця

Козеріг

Козерогам підійде загальний перегляд романтичного фільму, похід до особливих місць, які багато значать для пари, а також вечеря в кафе з романтичною музикою. Якщо є можливість, можна постаратися здійснити заповітну мрію Козерогів.

Ідеальний подарунок для Козерога: ланч або похід на якесь шоу

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307603
Гороскоп для Козерога

Водолій

День усіх закоханих для Водоліїв буде особливим. Якщо ви чекаєте на освідчення, то воно швидше за все трапиться. На тих, хто в пошуку пари, чекають нові цікаві знайомства. 14 лютого зустрічі не будуть випадковими, придивіться до оточуючих уважніше.

Ідеальний подарунок для Водолія: подорож

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307609
Гороскоп для Водолія

Риби

Риби, сьогодні вам варто перестати боятися та ризикнути. Девіз дня: "Або все, або нічого". Самотні Риби, що виявили почуття, можуть отримати взаємність. Тому, гайда!

Ідеальний подарунок для Риб: капці або килимок для йоги

Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку - фото 307602
Гороскоп для Риби

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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