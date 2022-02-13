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Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку
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Читайте гороскоп на 14 лютого – День Святого Валентина – за знаками Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає у найромантичніший період року!
За словами астрологів, у 2022 році кожен має шанс на кохання, а сам День усіх закоханих буде наповнений любовними вібраціями. Що ж зірки прогнозують саме для вас?
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У вас буде неймовірний день, сповнений цікавих і зворушливих моментів. Не засмучуйтесь, якщо щось йтиме не за планом: запевняємо, що цей день вам сподобається.
Ідеальний подарунок для Овна: сплав річкою на байдарці або пейнтбол
Телець
Тільці запам'ятають це свято надовго. Астрологи рекомендують наповнити День закоханих цікавим та чуттєвим спілкуванням, смачною їжею та приємними подарунками. Головне – насолоджуватися суспільством в особі другої половинки.
Ідеальний подарунок для Тельця: шоколад, вечеря в дорогому ресторані або сеанс масажу
Близнюки
Близнюки 14 лютого можуть несподівано розгубити свою безтурботність та веселість. Причина легкого смутку може бути в обставинах, які змусять бути більш стриманими.
Ідеальний подарунок для Близнюків: гарна книга, новий смартфон
Рак
Емоційні Раки стануть сьогодні більш відповідальними у стосунках. Самотні підуть на побачення, щоб знайти свою людину. Нові враження позитивно позначаться на їхньому самовідчутті.
Ідеальний подарунок для Рака: букет квітів чи меблі улюблених виробників
Лев
Левам слід у День закоханих нарешті розслабитись, дозволивши другій половинці подбати про них обох. Можна разом відвідати майстер-клас або ще якийсь цікавий івент, також це може бути романтичне побачення на даху, де обійми партнера допоможуть поринути у романтику.
Ідеальний подарунок для Лева: дорогі сигари, вишукане вино, квиток до театру
Діва
На представників цього знака на день Валентина чекає незабутнє побачення та багато пристрасті. Вони відчують, що цей період наповнений магією.
Ідеальний подарунок для Діви: набір ароматичних олій
Терези
Краса, масштабність і безкорисливість вашого вчинку або сюрпризу, запам'ятається Терезам на довгі роки. Тому на День усіх закоханих сплануйте свято так, як би вам хотілося його провести. Все складатиметься так, як ви того забажаєте.
Ідеальний подарунок для Терезів: ваша увага
Скорпіон
Дозвольте собі сьогодні трохи більше солодкого, ніж зазвичай: з такою кількістю тістечок, тортів та цукерок неможливо втриматись! День обіцяє бути дуже солодким.
Ідеальний подарунок для Скорпіона: одяг з останніх колекцій відомих дизайнерів
Стрілець
Незалежно від того, самотні Стрільці або в парі, на них чекає багато романтики 14 лютого. Вони насолоджуватимуться ситуацією ввечері і почуватимуться дуже щасливими.
Ідеальний подарунок для Стрільця: сертифікат на масаж або на косметику
Козеріг
Козерогам підійде загальний перегляд романтичного фільму, похід до особливих місць, які багато значать для пари, а також вечеря в кафе з романтичною музикою. Якщо є можливість, можна постаратися здійснити заповітну мрію Козерогів.
Ідеальний подарунок для Козерога: ланч або похід на якесь шоу
Водолій
День усіх закоханих для Водоліїв буде особливим. Якщо ви чекаєте на освідчення, то воно швидше за все трапиться. На тих, хто в пошуку пари, чекають нові цікаві знайомства. 14 лютого зустрічі не будуть випадковими, придивіться до оточуючих уважніше.
Ідеальний подарунок для Водолія: подорож
Риби
Риби, сьогодні вам варто перестати боятися та ризикнути. Девіз дня: "Або все, або нічого". Самотні Риби, що виявили почуття, можуть отримати взаємність. Тому, гайда!
Ідеальний подарунок для Риб: капці або килимок для йоги
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