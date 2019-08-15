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Родзинки, які відрізняють у натовпі красиву жінку

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Якою має бути справжня жінка - фото 1
Якою має бути справжня жінка / psyfor

Красива жінка, як правило, гарна в усьому. Вона блищить, притягує до себе погляди людей. Чесно кажучи, її складно не помітити. Але чим саме красива жінка чіпляє і заворожує оточення?

Постава

Ніщо так не прикрашає жінку, як красивий візуальний стан. Довга шия, гордо розправлені плечі, високо піднята голова і рівна спина. Чи не це виділяє красиву, впевнену в собі і привабливу жінку?

Хода

Ще один не менш важливий показник жіночності, який завжди кидається в очі – це хода. Безперечно, з розуму зводить граціозність, а легкі, буквально ширяючі у повітрі рухи набагато приємніші за важкі і безглузді кроки.

Погляд

Всім давно відомо, що очі – дзеркало душі. Красива жінка цвіте і пахне не тільки зовні, але і всередині. Всі її почуття і емоції видно через очі. У гарної жінки часом серйозний або грайливий погляд. Але одне повинно залишатися незмінним – стан очей. Не потрібно доводити їх до втоми, сухості і почервоніння, погляд красивої жінки завжди має бути свіжим і чарівним.

Родзинки, які відрізняють у натовпі красиву жінку - фото 347936

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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