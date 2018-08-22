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Рік і Морті: з'явився новий тизер серіалу у стилі аніме

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Тизер четвертого сезону серіалу "Рік і Морті" - фото 1
Тизер четвертого сезону серіалу "Рік і Морті" / Mashable

У мережі опублікували новий тизер до четвертого сезону популярного мультсеріалу "Рік і Морті", створений у стилі аніме.

На офіційному акаунті RickandMorty у соцмережі Twitter поділилась ефектним промо до нового сезону фантастичного пригодницького серіалу про геніального діда-алкоголіка та його недолугого внука Морті. Тизер нагадав фанатами аніме за своєю промальовкою та викликав шквал коментарів. Всього за добу допис отримав понад 30 тисяч лайків, більш як 7 тисяч ретвітів та 430 тисяч переглядів. Зацініть!

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Дивіться онлайн тизер четвертого сезону серіалу "Рік і Морті":

Дід-вчений Рік та його внук Морті є головними героями однойменного мультиплікаційного серіалу. Рік, який полюбляє випити, нещодавно переїхав мешкати до своєї доньки. Він майже весь час щось винаходить та подорожує між світами. Для компанії дід бере з собою і Морті, що не надто гарно впливає на його навчання. Також компанію у серіалі їм складають батьки та сестра Морті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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