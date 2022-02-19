Ріанна святкує 34-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото

20 лютого відома співачка Ріанна святкує день народження: їй виповнюється 34 роки! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати кліп з Ріанною за одним кадром.

Фанати Ріанни вже роки з нетерпінням чекають на нові музичні роботи. Нещодавно співачка пообіцяла, що майбутні пісні будуть варті такого довгого очікування. Діва музичної сцени стає лише популярнішою із кожним своїм виходом та новими зйомками. Звичайно, у Ріанни є надзвичайно популярні відео, за якими її знають мільйони глядачів, адже вона записала 8 альбомів та понад 50 синглів, проте навряд чи ти знаєш всі кліпи Ріанни. Перевір свої сили!

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