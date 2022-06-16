Rheinmetall представив танк KF51 Panther: чим може похизуватися нова бойова машина

Німецький концерн з виробництва військової техніки та зброї Rheinmetall презентував на виставці Eurosatory-2022 танк нового покоління. Що відомо про KF51 Panther.

Повна назва танку – Panther Kettenfahrzeug 51, і він є наступником Leopard 2. Про це йдеться на сайті виробника.

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Новий танк виготовлений на такому ж шасі, що і в Leopard 2 та важить 59 тонн. Бойову машину оснастили 130-міліметровою гарматою, яка на 50% ефективніша за актуальну 120-міліметрову. Також вона може похвалитися збільшеною дальністю та можливістю стріляти програмованими снарядами. Автомат заряджання вміщує до 20 боєприпасів. Нову гармату доповнює 12.7-мм кулемет.

Щодо прицілу, то він має оптику SEOSS з кутом огляду 360 градусів. Також у Panther KF51 можна встановити дрон-камікадзе HERO 120, який виготовляє компанія UVision. Новинка також має різні системи захисту та підтримує штучний інтелект.

Випускатимуть танк у двох версіях: одна керуватиметься екіпажем із 3 людей, а друга стане повністю автономною. Тобто машиною можна буде керувати дистанційно. Panther KF51 зможе розвивати швидкість до 65 км/год. Максимальний запас ходу новинки становитиме 500 км.

Точних термінів поставок Panther KF51 поки що немає, але подейкують, що новинка є частиною німецько-французької програми MGCS із заміни танків Leopard 2 та Leclerc. Її планують запустити у 2035 році.

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