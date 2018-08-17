Залізний кулак від Marvel: трейлер до другого сезону

У мережі опублікували трейлер до продовження серіалу "Залізний кулак" (Iron Fist) за коміксами Marvel.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер до другого сезону "Залізного кулака" (Iron Fist), прем'єра якого запланована вже на 7 вересня 2018 року.

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Сюжет розгортається навколо героя доволі популярних коміксів Денні Ренда, родина якого загинула у Гімалаях у пошуках міста безсмертних. Однак маленькому хлопчику вдалось вижити і через багато років повернутись до свого дому. Щоправда, тут його не впізнають, а навіть смартфони видаються Денні чимось фантастичним. Зате бойові мистецтва та використання власної енергетики - це норма. Новий сезон розповість про протистояння Денні з колишнім другом, у якого також є незвичайні уміння.

У головних ролях: Фінн Джонс, Сімона Міссік, Джессіка Хенвік, Саша Дхаван, Джессіка Строум, Том Пелфрі та інші.

Залізний кулах, дивіться трейлер другого сезону онлайн:

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