Renault запустила незвичайну рекламну кампанію електромобіля Zoe

Компанія Renault вирішила вельми оригінальним і наочним способом прорекламувати свій електричний автомобіль Zoe. Для креативної рекламної кампанії був обраний Бухарест.

Як стверджує реклама Renault, столиця Румунії – друга в списку найбільш забруднених міст в Євросоюзі, а по завантаженості доріг, і зовсім, – лідирує у всій Європі.

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Тому саме тут Renault розмістила один з найбільших цифрових дисплеїв в Європі, який назвала DisCO2unt. Він потрібний не просто для відображення якоїсь банальної рекламної пропозиції.

Суть ідеї в тому, що зі зростанням рівня забрудненості повітря в місті ціна на електромобіль падає. Навряд чи так істотно, як показано у відео, але все ж.

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