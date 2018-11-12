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Ремейку культового серіалу Альф не буде: названа причина

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Коти можуть бути спокійними! - фото 1
Коти можуть бути спокійними!

У серпні з'явилася інформація про те, що прибулець Альф повернеться на екрани в ремейку класичного ситкому.

Повідомлялося, що проект поки на ранній стадії розробки, але, швидше за все, ремейк так і не з'явиться.

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За словами Майкла Ойсуелло, головного редактора видання TVLine, відтоді робота над перезавантаженням "Альфа" не зрушила з місця, оскільки творці не знайшли компанію, готову за нього взятися.

Нагадаємо, що оригінальний "Альф" виходив на екрани з 1986 по 1990 роки на телеканалі NBC. Серіал про життя прибульця у звичайній американській родині став одним із найпопулярніших в історії. Його показували у 80 країнах світу.

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Джерело: tvline
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