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Реггі включили до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

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До списку ЮНЕСКО включили реггі - фото 1
До списку ЮНЕСКО включили реггі / World

Представники ЮНЕСКО назвали реггі музикою, яка внесла свій внесок у міжнародне обговорення питань несправедливості, опору, любові та людяності.

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) включила реггі до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

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Спочатку реггі була музикою маргінальних груп на Ямайці, але зараз її грають люди з різних верств суспільства, в тому числі етнічних і релігійних груп, відзначили в організації.

З пропозицією включити реггі до списку культурної спадщини в вересні виступила Ямайка. Міністр культури країни Олівія Гранж говорила, що включення реггі до списку стане значним досягненням Ямайки.

У списку нематеріальної культурної спадщини входять окремі елементи та практики культур різних країн, які заслуговують на визнання. У списку значаться майже 500 пунктів зі 117 країн світу.

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Джерело: Euronews
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