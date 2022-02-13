Рецепти до Дня святого Валентина: 5 страв, які приготувати на романтичну вечерю

День усіх закоханих – це свято, яке варто провести разом зі своєї коханою людиною. Не обов'язково влаштовувати неймовірні сюрпризи, адже цінними є звичайні моменти близькості. Приготуйте романтичну вечерю – найкращі рецепти до Дня святого Валентини дали у статті.

Приготування романтичної вечері має певні правила, щоб не зіпсувати святковий настрій. По-перше, продумайте страви, які не будуть мати різкого запаху при приготуванні, щоб потім не довелося провітрювати кухню три дні. Також не варто додавати цибулю та часник цього вечора. По-друге, калорійність та жирність страв повинні бути в певних межах, щоб ви не забруднилися, не об'їлися і могли спокійно дихати після їди. Ще врахуйте, наскільки комфортно буде їсти ці страви. До прикладу, від супу краще відмовитися, адже можете сьорбати та облитися. Бургери теж не найкраща ідея – це та страва, яка розпадається в руках на окремі інгредієнти.

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Атмосфера вечора також важлива, проте не будьте надто зациклені на цьому. Краще будьте розслабленими, ніж переживати, чи правильно лежать серветки. До прикладу, ввімкніть на екрані відеозапис каміну, який створить додатковий затишок.

Тост з грушею гриль

Починайте з закуски! Вечеря на двох передбачає маленькі порції кожної страви, щоб можна було скоштувати усе, але не об'їстися.

Інгредієнти:

Груша – 200 г

Крем-сир – 100 г

Чебрець – 3 гілочки

Хліб – 4 шматки

Перець чилі (сухі пластівці) – 1 дрібка

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль – на смак

Як приготувати тост з грушею:

Грушу помийте і поріжте на шматочки завтовшки приблизно 1 сантиметр. Викладіть грушу і шматочки хліба на решітку для гриля та обсмажте на мангалі, грилі, сковорідці або у духовці з обох боків по кілька хвилини. Шматочки хліба намажте крем-сиром, викладіть шматочки груші, посипте подрібненим чебрецем і пластівцями перцю чилі. Полийте оливковою олією.

Легкий салат з креветками та ананасом

Майонезні салати краще відкладіть на інший час. Цей вечір для того, щоб готувати з нових інгредієнтів та пробувати нові поєднання.

Інгредієнти:

Чищені креветки – 250 г

Консервовані ананаси кільцями – 300 г

Консервована кукурудза – 200 г

Лимонний сік – 1 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Петрушка – 5 гілочок

Лимонна цедра – на смак

Сіль та свіжомелений перець – на смак

Як приготувати легкий салат з креветками та ананасом:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування смачного салату з креветками та ананасами. Якщо використовуєте заморожені креветки, заздалегідь перекладіть їх з морозильної камери у холодильник. Викладіть креветки у миску та залийте кип'ятком на кілька хвилин. Потім злийте воду та очистьте креветки. Якщо не хочете чистити, використовуйте вже очищені креветки. Наріжте консервовані ананаси кубиками. Викладіть у миску ананаси та креветки, додайте консервовану кукурудзу. Помийте 5 гілочок петрушки та посічіть, киньте у миску. Полийте соком лимона та натріть цедру до смаку. Додайте сіль та свіжомелений чорний перець, заправте оливковою олією.

Картопля плястерками в духовці

Не забудьте про гарнір! Від спагеті краще відмовитися, адже акуратно їсти не вдасться. Проте продумайте наперед, коли готувати, що основні страви були дійсно гарячими, а не охолонувшими.

Інгредієнти:

Картопля (середня) – 4-5 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Вершкове масло (і додатково для змащування форми) – 75 г

Чебрець – 3-5 гілочок

Сіль та перець – на смак

Як приготувати картоплю плястерками в духовці:

Картоплю почистьте і наріжте дуже тонко поперечними плястерками. Можна зробити це просто ножем або за допомогою спеціальної тертки. Форму змастіть рясно вершковим маслом. Часник також наріжте тонкими плястерками. Картоплю перекладіть у форму, пересипаючи часником. Вершкове масло наріжте великими шматками та рівномірно розподіліть зверху на картоплі. Відокремте листочки від гілочок чебрецю і посипте зверху на картоплю. Цілком можна використовувати й сухий чебрець. Посоліть і поперчіть на смак. Запікайте картоплю в духовці при температурі 180 градусів до готовності протягом 30-40 хвилин в залежності від сорту картоплі та товщини шару в формі. Подавайте картоплю гарячою.

Стейк лосося з соусом

Надайте перевагу рибі, адже м'ясо довго травиться й після вечері уся ваша енергія піде на роботу шлунку.

Інгредієнти:

Лосось, стейк – 200-300 г

Лимон – 0,5 шт

Соняшникова або оливкова олія – 1 ст. л.

Полуниця (для подачі, за бажанням) – 3-5 шт.

Рожевий перець – 1 дрібка

Сіль – на смак

Для соусу:

Яєчний жовток – 2 шт

Сік лимону – 1-2 ст. л.

Вершкове масло – 50 г

Сіль та перець – на смак

Як приготувати стейк лосося з соусом:

Стейк лосося обсушіть паперовим рушником і покладіть на деко для запікання, покритий пергаментом. З двох сторін притрусіть стейк сіллю і дрібкою рожевого перцю. Збризніть соком половини лимона та олією. Запікайте до готовності. Зазвичай вистачає температури 180 градусів і 10-15 хвилин в залежності від товщини стейка лосося. Тим часом приготуйте соус голландез. Для цього у вогнетривкій мисочці з'єднайте яєчні жовтки з соком лимону і поставте на парову баню. При постійному перемішуванні вінчиком злегка прогрійте жовтки з лимонним соком. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та розділіть приблизно на три частини весь обсяг. Починайте додавати масло і помішувати соус, поки воно повністю не розтопиться. Потім додайте другу частину масла і знову помішуйте. Якщо соус надто гарячий, то знімайте миску з парової бані, щоб він не перегрівся і не згорнувся. Так часто буває, тому будьте обережні й не поспішайте. Коли повністю розійшлася друга порція масла – додавайте третю і знову перемішайте. Соус повинен злегка загуснути. Знімайте з вогню до подачі страви. Добре помийте полуницю. Потім наріжте невеликими шматочками. Готовий стейк лосося полийте соусом і подавайте з полуницею. Або без неї.

Шоколадний фондан

Наостанок – десерт! Його приготування варто розпочати ще з попереднього дня!

Інгредієнти:

Шоколад чорний (2 шоколадки) – 180 г

Вершкове масло (+20 грам для змащення форм) – 180 г

Цукор – 150 г

Яйця – 5 шт.

Борошно (просіяне) – 100 г

Темний какао-порошок (для посипання форм) – 25 г

Сіль – 1 дрібка

Як приготувати шоколадний фондан:

Шоколад поламайте на дрібні шматочки та з'єднайте з вершковим маслом, нарізаним на шматочки. Поставте суміш у вогнетривкій мисочці на парову баню і розтопіть до однорідного гладкого стану. Постійно помішуйте силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся і не згорнувся. Яйця збийте вінчиком із цукром до білого кольору яєць і розчинення цукру. Злегка остиглу шоколадну масу введіть до збитих яєць і акуратно перемішайте. Додайте просіяне борошно з дрібкою солі та знову перемішайте до однорідності дуже акуратними рухами. Накрийте масу харчовою плівкою і приберіть в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Форми для випікання (порційні) змастіть вершковим маслом і посипте какао-порошком. Наповніть форми тістом на 2/3 об'єму і відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм і властивостей духовки, за необхідності можете збільшити його на 1-2 хвилини. Готовий фондан повинен залишитися в центрі трохи непропеченим. Дістаньте форми з духовки та дайте їм охолонути буквально 1 хвилину. Якщо лишити його на більший час, він пропечеться повністю і не потече. Акуратно переверніть фондан на тарілку для подачі. Коли дістанете фондан з форми, трохи присоліть його. Подавайте з морозивом.

Грейпфрутове шампанське

Коктейль – приємне доповнення вечора!

Інгредієнти:

Вино (ігристе чи шампанське, брют або напівсолодке в залежності від уподобань) – 1 пляшка

Грейпфрут – 2 шт.

Лід – на смак

Як приготувати грейпфрутове шампанське:

Грейпфрути помийте, розріжте навпіл і вичавіть з них сік. Можна вичавлювати руками або скористатися пресом для цитрусових. Розлийте сік грейпфрута по келихах. Сік повинен займати приблизно 1/3 місткості. Але ви можете самостійно регулювати співвідношення соку та ігристого вина. Долийте в келихи з соком ігристе вино. Прикрасьте коктейль кружечками грейпфрута. За бажанням можна додати кубики льоду.

Рецепти Євгена Клопотенка

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