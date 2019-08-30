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Верховна Рада 1 вересня

Рецепт коржиків на всі випадки життя

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Грецькі коржики - фото 1
Грецькі коржики / delikateska

Пропонуємо спробувати легкий і швидкий рецепт приготування грецьких коржиків. Смачно, просто, а смак запам'ятається вам надовго!

Інгредієнти для тіста:

  • 1 склянка теплої води
  • 2 ст.л. цукру
  • 1 пакетик сухих дріжджів
  • дрібка солі
  • 3 склянки борошна
  • 3 ст.л. рослинної олії

Інгредієнти для начинки:

  • 3 ст.л. олії
  • 1/2 ч.л. солі
  • 1-2 зубчика часнику
  • 100 г оливок
  • помідори чері
  • перець солодкий 1
  • 50 г бринзи
  • 50 г твердого сиру
  • 50 г моцарели
  • дрібка базиліка, чорного перцю
Рецепт коржиків на всі випадки життя - фото 351302

Як приготувати смачні коржики з начинкою:

  1. У воду додаємо цукор, дріжджі, дрібку солі. Просіваємо борошно, додаємо олію. Замішуємо м'яке тісто, залишаємо на годину для підйому.
  2. Коли тісто підійшло, викладаємо його на деко, змащене олією, укладаємо корж з тіста товщиною 2 см. Даємо 10 хвилин постояти в теплі. Потім змащуємо корж сумішшю: 3 ст.л. олії, 1/2ч.л. солі, подрібнений часник і щіпка базиліка.
  3. Зверху викладаємо маслини або оливки, помідори, можна солодкий перець, посипаємо тертим сиром. Додаємо нарізану бринзу. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах. Виходить ароматний корж на пухнастому тесті. А з начинками можна експериментувати.

Це смачно: Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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