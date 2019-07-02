Рецепт холодника: чим замінити окрошку

У спекотний день холодник пасуватиме до повноцінного обіду або до легкої вечері. Смак холодника чудовий! Та ще й з відварною молодою картоплею і кропом − просто вибух смаку!

Інгредієнти:

0.5 кг буряка

4 бульби

8 огірочків

Два пучки зелені

Літр кефіру

Зварені яйця

Сметана, лимонна кислота, сіль, цукор

Холодник на кефірі

Як приготувати смачний холодник:

Миємо буряк, варимо до готовності (50 хв). Воду, в якій він варився не зливати. Поки буряк вариться, ріжемо, або тремо на крупній терці огірочки. Дрібно нарізаємо зелень. Відварюємо яйця. Буряк тремо на тертці. Додаємо в каструлю всі наші інгредієнти + воду (в якій варився буряк) + кефір. Все доводимо до бажаної консистенції. Додаємо сіль, цукор, лимонну кислоту за смаком. Подаємо зі сметаною і половинкою яйця.

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