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Рецепт холодника: чим замінити окрошку

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Рецепт смачного холоднику - фото 1
Рецепт смачного холоднику

У спекотний день холодник пасуватиме до повноцінного обіду або до легкої вечері. Смак холодника чудовий! Та ще й з відварною молодою картоплею і кропом − просто вибух смаку!

Інгредієнти:

  • 0.5 кг буряка
  • 4 бульби
  • 8 огірочків
  • Два пучки зелені
  • Літр кефіру
  • Зварені яйця
  • Сметана, лимонна кислота, сіль, цукор
Холодник на кефірі - фото 337825
Холодник на кефірі

Як приготувати смачний холодник:

  1. Миємо буряк, варимо до готовності (50 хв). Воду, в якій він варився не зливати. Поки буряк вариться, ріжемо, або тремо на крупній терці огірочки.
  2. Дрібно нарізаємо зелень. Відварюємо яйця. Буряк тремо на тертці. Додаємо в каструлю всі наші інгредієнти + воду (в якій варився буряк) + кефір. Все доводимо до бажаної консистенції. Додаємо сіль, цукор, лимонну кислоту за смаком.
  3. Подаємо зі сметаною і половинкою яйця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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