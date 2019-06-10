Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Радикальна партія: Ляшко оголосив список своєї політсили на вибори 2019

  • 39
Олег Ляшко - фото 1
Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на з'їзді своєї політсили назвав список на парламентські вибори 2019. До вашої уваги перша десятка "радикалів", які поборються за місця у Верховній Раді.

Прізвища кандидатів Радикальної партії Олег Ляшко оголосив під час з'їзду своєї політсили в київському парку імені Шевченка. Наразі відомі імена першої десятки політсили:

  1. Олег Ляшко – лідер партії
  2. Віктор Галасюк – заступник Ляшка з економічної політики
  3. Андрій Лозовий – нардеп від Радикальної партії
  4. Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради
  5. Іван Савка – полковник ЗСУ
  6. Олег Овер'янов – керівник виконкому Радикальної партії
  7. Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації Радикальної партії
  8. Дмитро Лінько – нардеп від Радикальної партії
  9. Альона Кошелєва – нардепка від Радикальної партії
  10. Віктор Вовк – заступник лідера Радикальної партії

Також до партійного списку ввійшов народний депутат від Народного фронту Георгій Логвинський (він займає 12 позицію).

Відзначимо, що дострокові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. За даними свіжих соцопитувань, партія Ляшка не зможе подолати 5-відсотковий бар'єр.

Читайте також: Партія Батьківщина оголосила свій список на вибори

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
  • 07 червня, 17:07
  • 50
ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
  • 07 червня, 16:05
  • 1468
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1526079
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Політика Олег Ляшко