Радикальна партія: Ляшко оголосив список своєї політсили на вибори 2019

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на з'їзді своєї політсили назвав список на парламентські вибори 2019. До вашої уваги перша десятка "радикалів", які поборються за місця у Верховній Раді.

Прізвища кандидатів Радикальної партії Олег Ляшко оголосив під час з'їзду своєї політсили в київському парку імені Шевченка. Наразі відомі імена першої десятки політсили:

Олег Ляшко – лідер партії Віктор Галасюк – заступник Ляшка з економічної політики Андрій Лозовий – нардеп від Радикальної партії Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради Іван Савка – полковник ЗСУ Олег Овер'янов – керівник виконкому Радикальної партії Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації Радикальної партії Дмитро Лінько – нардеп від Радикальної партії Альона Кошелєва – нардепка від Радикальної партії Віктор Вовк – заступник лідера Радикальної партії

Також до партійного списку ввійшов народний депутат від Народного фронту Георгій Логвинський (він займає 12 позицію).

Відзначимо, що дострокові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. За даними свіжих соцопитувань, партія Ляшка не зможе подолати 5-відсотковий бар'єр.

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