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Партія Батьківщина оголосила свій список: з ким йде на вибори Тимошенко

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Юлія Тимошенко - лідерка "Батьківщини" - фото 1
Юлія Тимошенко - лідерка "Батьківщини"

10 червня партія "Батьківщина" провела свій передвиборчий з'їзд, під час якого Юлія Тимошенко назвала першу десятку політсили. Дізнайтеся, хто йде на парламентські вибори 2019 з леді Ю!

На з'їзді партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п'ятірку свого списку на дострокові вибори 2019. Вона виглядає так:

  1. Юлія Тимошенко – глава ВО "Батьківщина"
  2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа"
  3. Валентин Наливайченко – екс-глава Служби Безпеки України
  4. Сергій Соболєв – заступник голови партії "Батьківщина"
  5. Олена Кондратюк – нардепка

​Лідерка "Батьківщини" також заявила, що партія готова йти в коаліцію.

Наша команда налаштована йти у сильну коаліцію з новим президентом. І не просто створити якусь коаліцію, ми пропонуємо назвати її "коаліцією дій". У нас є не просто план, у нас є план дій вже на 100 днів Ми хочемо втілити "Новий курс, – наголосила Тимошенко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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