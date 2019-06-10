Партія Батьківщина оголосила свій список: з ким йде на вибори Тимошенко

10 червня партія "Батьківщина" провела свій передвиборчий з'їзд, під час якого Юлія Тимошенко назвала першу десятку політсили. Дізнайтеся, хто йде на парламентські вибори 2019 з леді Ю!

На з'їзді партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п'ятірку свого списку на дострокові вибори 2019. Вона виглядає так:

Юлія Тимошенко – глава ВО "Батьківщина" Сергій Тарута – лідер партії "Основа" Валентин Наливайченко – екс-глава Служби Безпеки України Сергій Соболєв – заступник голови партії "Батьківщина" Олена Кондратюк – нардепка

​Лідерка "Батьківщини" також заявила, що партія готова йти в коаліцію.

Наша команда налаштована йти у сильну коаліцію з новим президентом. І не просто створити якусь коаліцію, ми пропонуємо назвати її "коаліцією дій". У нас є не просто план, у нас є план дій вже на 100 днів Ми хочемо втілити "Новий курс, – наголосила Тимошенко.

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