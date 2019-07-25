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П'ять серіалів, які захоплюють з перших хвилин

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Кадр з серіалу Спартак - фото 1
Кадр з серіалу Спартак

Є такі серіали, які тільки увімкнув, і зрозумів: сьогодні спати ти не будеш. Ловіть п'ятірку найкращих серіалів, які затягують у вир подій одразу ж.

Американська історія жахів

Новий 8 сезонів серіалу – абсолютно різні історії. Привиди, психи, відьми, виродки – головні герої, яким співчуваєш, переживаєш за них, ненавидиш чи стежиш, як любов перемагає все на своєму шляху. Відмінною рисою Американської історії жахів вважається збереження здебільшого акторського складу в наступних сезонах – вкрай незвично бачити абсолютно інший сюжет з тими ж акторами.

Спартак

Це всім відома історія про гладіаторів, тільки історичного тут мало. Розрахунок зроблений не на достовірність історії, а на видовищність. Від серіалу неможливо відірвати очей – чудові актори, яскраві декорації.

Сотня

Цивілізація знищена в ході атомної війни. Через дев'яносто сім років вцілілі люди відправляють на Землю човник з підлітками (100 людей), а вірніше з малолітніми злочинцями, яким не знайшлося місця на космічній станції.

Революція

Ви уявляєте собі життя без електрики? Що буде, якщо з невідомих причин її буде неможливо генерувати? В постапокаліптичному фантастичному серіалі Революція представлено світ через 15 років після зникнення електроенергії.

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Гра Престолів

Серіал, якому немає і нескоро будуть рівних. Один з найвідоміших і найбільш популярних у світі.

Більше серіалів: Чотири найбільш захоплюючі детективні міні-серіали

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