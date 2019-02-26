П'ять мов світу, які найактивніше вивчають

Люди вивчають не лише англійську мову

Якщо ви завжди мріяли вивчити нову мову, але не знали яку – читайте далі. Організація SIL International, яка спеціалізується на розширенні лінгвістичних знань, опублікувала результати дослідження, результати якого називають найпопулярніші мови, які вивчають всьому світу.

Отже, як виглядає ТОП-5 мов, які вивчають на планеті?

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Перша позиція за англійською мовою, після неї ідуть іспанська, китайська, італійська, а замикає п'ятірку французька.

Якщо з першими трьома рядками все стабільно, то позиції 4 і 5 у 2018 помінялися місцями: італійська мова стала популярнішою за французьку. У рейтингу 2013-2014 років повідомлялося, що італійську вивчають близько 1,7 млн ​​осіб, у 2014-2015 вона була цікавою 2 млн осіб, а у 2016 "parlare italiano" намагалися близько 2,3 млн.

Традиційно найпопулярнішою є англійська мова

Складання рейтингу мов – непросте завдання, адже підрахувати точну кількість людей, які практикуються в конкретній мові, неможливо, і цифри від різних статистичних агентств суттєво відрізняються.

У рейтингу мов за кількістю тих, хто нею володіє, лідирує все та ж англійська: нею говорять 1 млрд 190 млн чоловік (17% населення планети). На другій сходинці – китайська – 1 млрд 107 млн ​​спікерів (15,8%). На третьому місці – хінді-урду з показником у 697,4 млн осіб. За кількістю носіїв мови розподіляються так: китайська, іспанська, англійська.

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