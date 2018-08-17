5 книг, які змінять ваше життя

Літературний оглядач та письменник Ігор Бондар-Терещенко назвав 5 книг, які кардинально змінять ваше життя. Ці твори дадуть відповіді на багато важливих питань. Читайте та надихайтеся!

Іноді, щоб змінити своє життя, треба пожертвувати чимось важливим, яке зазвичай виявляється непотрібним. Так само герої книжок цього огляду – не думають про минуле, цінують теперішнє і мріють про майбутнє – розуміючи наприкінці, що для будь-яких перемін слід насамперед змінити самого себе.

Це цікаво: 5 книг про правду, які розкриють вам очі

"Ґалапаґос", Курт Воннеґут

(Чернівці: Книги 21, Вавилонська бібліотека, 2017)

Ґалапаґос

За сюжетом цієї історії від культового класика і автора таких романів, як "Колискова для кішки", "Бойня номер п'ять", "Синя борода", "Сніданок для чемпіонів" – внаслідок економічної кризи, війни та пандемії, останнім оплотом людства стає острів Санта-Росалія посеред Тихого океану. Але оскільки це роман, у якому поєднуються антиутопія та постапокаліпсис, і написаний він відомим автором, що культивував у своїх творах іронію на чорний гумор, то тема виродження людства розкривається з несподіваного боку.

Протягом наступного мільйона років нащадки людей, які врятувалися на острові, видозмінюються, перетворюючись в тварин, що нагадують ластоногих, які, можливо, ще можуть користуватися задніми кінцівками. мають морди з зубами, а замість рук у них ласти.

Розповідь у романі ведеться від імені сина Кілгора Траута, Льва (Леона) Троцького-Траута, який загинув при будівництві корабля для порятунку і спостерігав останніх людей та еволюцію їх нащадків. Ось така фантасмагорія з сумним кінцем про те, як погано мати великий мозок, багато думати, хоч ані імператором, як попереджав китайський мудрець, ані рятівником людства все одно не станеш.

"Там, за зимою", Ісабель Альєнде

(Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018)

Там, за зимою

Історія чилійської жінки – це справжній калейдоскоп доль і життів, якими багата латиноамериканська культура. Героїня роману не так давно мешкає в нью-йоркському Брукліні зі своїм песиком, викладає в університеті за шестимісячним контрактом і шукає заміну покинутому коханцю. "У свої шістдесят два роки Лусія все ще неминуче плекала дівочі фантазії", – пояснює авторка, а сама героїня мріє завести роман з колегою, який здає їй помешкання, має старого батька і живе з чотирма котами.

І лише аварія на засніженій вулиці, яка привела в їхню оселю молоду латиноамериканку, переплела їх долі, не давши збожеволіти на самоті. Наче дивний камертон, вона змушує героїв розповісти свої історії, розказавши свою, з братом-бандитом і втечею на заробітки. Чи кращим було життя її рятівників? Одна чіпляла в юності плакат Че Гевари на стіну, "тому що це був братів подарунок, тому що партизан виглядав сексуально", другий, старий викладач-іпохондрик, мріє"скінчити свої дні, граючи на роялі в товаристві чудових афроамериканців".

Утім, читачеві не вдасться забутися серед карнавалу екзотичних історій та пригод, які чекають на трійцю, що несподівано об’єдналася зимової ночі у сонному Брукліні.

"Сканери", Роберт М. Зоннтаг

(Брустурів: Дискурсус, 2018)

Сканери

Свого часу Тетяна Толстая в романі "Кись" розповідала про пост апокаліпсичний світ без книжок, а Володимир Сорокін у своїй "Манаразі" дивував читача часами, коли на творах класиків готують вишукані страви для гурманів. Майже те саме у цій історії про світ 2035 року, де всі книжки оцифровані, будучи доступні в електронних бібліотеках. І не лише головний герой, який сканує книжки на роботі, згоден з таким станом речей.

Підпільні книжники обирають саме його для здійснення місії з порятунку літератури для майбутніх поколінь. Війна між цифрою і буквою має відбутися вже як терористична діяльність, оскільки надто давно світ існує без запаху друкарської фарби і шурхоту книжкових сторінок. Тож не дивно, що дуже скоро життя героя було на межі, скільки його розшукували.

"– Увага! Ця особа є членом терористичного угрупування Книжкова гільдія. Зональне управління разом з Ultranetz розшукують цього чоловіка. Він є ватажком терористичного осередку, відповідального за е-атаку, здійснену два дні тому в п’ятому кварталі. Він озброєний та дуже небезпечний".

"Століття змін", Ієн Мортімер

(Х.: Фабула, 2018)

Століття змін

У підзаголовку до цієї книжки відомого англійського вченого зазначено, що мова про те, "яке століття бачило найбільше змін і чому це важливо для нас", і це не може не знадобитися для майбутнього устрою будь-якого суспільства. Від перемоги над рабством і чумою до фотографії та електронних приладів – цей шлях, яке пройшло людство, розглядається крізь призму важливих відкриттів і вдосконалень.

І виявляється, що в XX столітті їх було не більше, ніж у Середньовіччі, коли Коперник припустив, що Земля обертається навколо Сонця, а Лютер розділив християнську церкву на дві. Загалом вибравши слідом за автором п’ятдесят важливих історичних змін, чи можна з точністю сказати, які з них посиляться або зміняться?

"У цьому контексті перед нами відкривається діапазон можливих випадковостей, – зауважує автор. – На одному кінці розташоване Стабільне Майбутнє. У цьому разі, ми навчимося, як виробляти всю нашу енергію і добрива зі стабільних джерел, тож суспільство зможе продовжувати жити більш-менш стабільно. На іншому кінці розташована Всесвітня Криза: катастрофа у вигляді Чорної смерті як результат усесвітньої неспроможності знайти заміну викопному паливу, перш ніж воно почне вичерпуватися. На мою думку, обидва варіанти змушують суспільство ставати все більш ієрархічним і менш ліберальним".

"Ікіґаї. Японські секрети довгого і щасливого життя", Ектор Гарсія, Франсеск Міральєс

(Х.: Віват, 2018)

Ікіґаї. Японські секрети довгого і щасливого життя

Задум цієї книжки про щастя виник в її авторів під час дружньої бесіди. "Якоїсь миті в розмові спливло загадкове слово ікіґаї, – згадують вони. – Це японський термін, який приблизно перекладається як «щастя бути завжди зайнятим" або "відчуття власного призначення". Він пов’язаний із логотерапією, але виходить трохи далі за її межі. Ікіґаї, як видно з усього, є однією з причин, що пояснюють надзвичайну тривалість життя японців". І протягом книги-розмови ми дізнаємося про основні правила і закони щасливого довголіття.

"Ти захочеш прожити сто років, тільки якщо в тебе буде справа", – відкриває книжку японське прислів'я, і майже все цим сказано, якщо мова про індивідуальний шлях до опанування мудрості життя. В принципі, нічого нового, але все разом – неабияка інновація для того, хто забуває про справжнє призначення людини. Дбати про дружбу, харчуватися легкою їжею, добре відпочивати й виконувати нескладні вправи – це частина формули здоров'я, але в центрі цієї радості життя, що дає змогу навіть у похилому віці захоплено зустрічати кожен схід сонця, як вважають автори книжки і полягає власний ікіґаї кожного.

Ігор Бондар-Терещенко, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: 5 книг, які допоможуть вам втілити мрії