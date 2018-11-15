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Психоделія: Девід Лінч випустив новий фільм про мурах

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Кадр з фільму Мурашина голова - фото 1
Кадр з фільму Мурашина голова / No Film School

Культовий режисер Девід Лінч, який створив серіал Твін Пікс, представив новий короткометражний фільм Мурашина голова.

Стрічка "Мурашина голова" триває всього 13 хвилин, і весь цей час картинка залишається незмінною: мурахи бігають по голівці сиру, що нагадує за формою людську голову.

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Відео було опубліковано на YouTube-каналі Sacred Bones Records. Прем'єра картини відбулася на фестивалі Festival of Disruption в Лос-Анджелесі в жовтні цього року. Відомо, що короткометражка є частиною промо-кампанії джазового альбому "Thought Gang" Девіда Лінча і композитора Анджело Бадаламенті. Попри те, що альбом був записаний ще в 1990-х, його повна версія вийде лише в кінці 2018 року.

Нещодавно Девід Лінч звернувся із заявою до Дональда Трампа. Легендарний режисер зазначив, що президенту США ще не пізно змінити курс і об'єднати країну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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