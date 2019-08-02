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Прості способи зробити ваш балкон затишним

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Круті ідеї дизайну балкону - фото 1
Круті ідеї дизайну балкону / Legko.com

Балкон – повноправна і незалежна частина будинку, яку можна оформити так, що сусіди будуть кусати лікті від заздрощів! Як саме це зробити, читайте у нашому матеріалі.

Балкон-бібліотека

Для любителів читати старі добрі паперові книги крутою ідеєю стане оформити балкон під бібліотеку. Достатньо буде оформити стелаж для книг, який можна зробити і своїми руками з фанери, ну а крісло або стілець підійдуть будь-які.

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Балкон-кабінет

Якщо ви любите працювати за комп'ютером на самоті від сторонніх очей і звуків, то двері на балкон прекрасно захистять вас від сторонніх втручань. Просто оформіть невеликий стіл на балконі, виберіть будь-яке зручне місце для сидіння і працюйте собі на втіху за вашим ноутбуком на балконі.

Прості способи зробити ваш балкон затишним - фото 345265

Балкон-мінікафе

Зробити інтер'єр будь-якої вашої улюбленої кав'ярні на балконі зовсім не складно. Треба тільки вибрати улюблений стілець, замовити в інтернет-магазині крихітний кавовий столик, трохи попрацювати над заспокійливим дизайном освітлення і вуаля!

Прості способи зробити ваш балкон затишним - фото 345268

Балкон-сад

Ну, а для оформлення балкону-саду меблі і спецматеріали взагалі непотрібні. Потрібні лише кольорові горщики і вазони, насіння або паростки ваших улюблених рослин, вода в лейках і ваша турбота.

Прості способи зробити ваш балкон затишним - фото 345269

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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