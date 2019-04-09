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Проста закуска з оселедця, яку точно захочеться зробити ще

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Як приготувати оселедець смачно - фото 1
Як приготувати оселедець смачно / Kartinki24

Неймовірно смачний оселедець в соусі з кефіру і гірчиці: на одному шматочку зупинитися неможливо! Ніжний, пікантний, гостро-солоно-солоденький.

Цей простий рецепт точно підкорить ваше серце!

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Продукти:

  • Оселедець (солоний) 3 шт.
  • Цибуля 3 шт.
  • Кефір 500 мл
  • Цукор 2 ст.л.
  • Гірчиця 2 ст.л.

Як приготувати оселедець смачно:

  1. Оселедець помити, почистити і нарізати на шматочки.
  2. Оселедець для цього рецепта потрібен солоний. Можна купити вже готовий або посолити попередньо вдома. Бажано вибирати більш ласу рибку.
  3. Цибулю нарізаємо півкільцями. Беремо зазвичай 3 середні цибулини на 3 оселедця. Готуємо соус. Для цього кефір змішуємо з цукром і гірчицею. Гірчицю можна будь-яку. Кількість цукру можна регулювати. Якщо любите гостре, додавайте гірчиці більше.
  4. Тепер викладаємо на дно миски трохи цибулі, потім оселедець, поливаємо соусом. Знову цибулю, оселедець, соус. І ще шар там само. Накриваємо плівкою і ставимо у холодильник на 12 годин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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