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Програмісти навчили смартфон оцінювати користь їжі
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Канадські програмісти створили програму, здатну в реальному часі розпізнавати в кадрі страви і їх компоненти, а також показувати користувачеві харчову цінність. Такий додаток може принести значно більше користі, ніж будь-які дієти.
Деякі люди для зниження ваги або інших оздоровчих цілей ведуть докладний щоденник прийому їжі, підраховуючи сумарну калорійність й інші властивості. Для цього, однак, потрібно вручну вводити дані і шукати харчову цінність того чи іншого продукту або ж його компонентів.
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Існують додатки, що спрощують цей процес, наприклад, за допомогою розпізнавання готових продуктів через штрих-коди на упаковці, але вони не підходять для їжі, приготовленої вдома або в кафе.
Розробники під керівництвом Желько Жилич з Університету МакГі створили додаток для Android, здатний у реальному часі розпізнавати їжу та показувати її харчову цінність. У додатку для визначення і розпізнавання об'єктів у кадрі використовується надточна нейромережа, заснована на популярній архітектурі YOLO. Отримуючи зображення, вона розпізнає на ньому області, в яких містяться відомі їй об'єкти. Після цього алгоритм виділяє ці області і підписує відповідним чином.
Автори не розкривають, на яких даних навчали модель, але розповіли, що перевірили її ефективність на датасетах їжі UECFood100 і UECFood256. Вони відзначили, що на сучасному смартфоні (наприклад, Google Pixel 2 – за допомогою нього роботу системи і перевіряли автори) обробка кадру нейромережею займає кілька десятків мілісекунд. Точність розпізнавання їжі додатком склала близько 75%.
Зручність додатку полягає в тому, що він не просто розпізнає страви або компоненти в кадрі, а й видає їх харчову цінність: калорійність, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також солі, холестерину і деяких вітамінів. Для цього автори використовували базу даних Nutritionix, що містить дані про понад 700 тисяч страв.
Варто зазначити, що додаток розраховує параметри, виходячи з розміру середньої порції певної страви.
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