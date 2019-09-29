Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Програмісти навчили смартфон оцінювати користь їжі

  • 13
Тепер їжу фотографуватимуть не лише для Instagram - фото 1
Тепер їжу фотографуватимуть не лише для Instagram

Канадські програмісти створили програму, здатну в реальному часі розпізнавати в кадрі страви і їх компоненти, а також показувати користувачеві харчову цінність. Такий додаток може принести значно більше користі, ніж будь-які дієти.

Деякі люди для зниження ваги або інших оздоровчих цілей ведуть докладний щоденник прийому їжі, підраховуючи сумарну калорійність й інші властивості. Для цього, однак, потрібно вручну вводити дані і шукати харчову цінність того чи іншого продукту або ж його компонентів.

Вам знадобиться: Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів

Існують додатки, що спрощують цей процес, наприклад, за допомогою розпізнавання готових продуктів через штрих-коди на упаковці, але вони не підходять для їжі, приготовленої вдома або в кафе.

Розробники під керівництвом Желько Жилич з Університету МакГі створили додаток для Android, здатний у реальному часі розпізнавати їжу та показувати її харчову цінність. У додатку для визначення і розпізнавання об'єктів у кадрі використовується надточна нейромережа, заснована на популярній архітектурі YOLO. Отримуючи зображення, вона розпізнає на ньому області, в яких містяться відомі їй об'єкти. Після цього алгоритм виділяє ці області і підписує відповідним чином.

Додаток визначить калорійність їжі - фото 358272
Додаток визначить калорійність їжі

Автори не розкривають, на яких даних навчали модель, але розповіли, що перевірили її ефективність на датасетах їжі UECFood100 і UECFood256. Вони відзначили, що на сучасному смартфоні (наприклад, Google Pixel 2 – за допомогою нього роботу системи і перевіряли автори) обробка кадру нейромережею займає кілька десятків мілісекунд. Точність розпізнавання їжі додатком склала близько 75%.

Зручність додатку полягає в тому, що він не просто розпізнає страви або компоненти в кадрі, а й видає їх харчову цінність: калорійність, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також солі, холестерину і деяких вітамінів. Для цього автори використовували базу даних Nutritionix, що містить дані про понад 700 тисяч страв.

Варто зазначити, що додаток розраховує параметри, виходячи з розміру середньої порції певної страви.

Читайте також: Названо овоч, який дозволяє позбутись зайвої ваги

Джерело: arxiv
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 740
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 2173
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1786061
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони